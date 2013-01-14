82% украинцев оценивают социально-экономическую ситуацию в стране как плохую15:50 11 декабря 2018 года82% украинцев оценивают социально-экономическую ситуацию в стране как плохую. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), пишет Интерфакс-Украина.При этом 14,3% респондентов считают социально-экономическую ситуацию посредственной, только 0,9% хорошо оценивают положение в Украине, еще 2,8% затруднились с ответом или вообще отказались отвечать.На вопрос о том, кто виноват в проблемах, 78,6% респондентов выбрали вариант “некомпетентные и/или коррумпированные государственные деятели, которые находятся у власти”, еще 5,6% выбрали вариант “военная агрессия России”, 3% — “оппозиционные политики, которые мешают работе органов власти и расшатывают ситуацию в стране”, 2,4% — “чрезмерное вмешательство Запада во внутренние дела Украины”.Также 34,3% украинцев ответили, что они “не имеют надежд, что ситуация улучшится в ближайшее время”. 15,4% респондентов считают, что оппозиционные политики придут к власти и привнесут нужные изменения, еще 7,4% предпочли общественных деятелей, которые своими действиями контролируют власть и направляют принятие решений в правильном направлении, 5,3% выбрали поддержку Украины странами Запада, 2,9% — “давление стран Запада на руководителей Украины для осуществления необходимых преобразований”.Опрос свидетельствует, что 52,6% респондентов считают, что для настоящих изменений в Украине нужно одновременно менять и личности руководителей, и правила, по которым живет общество. 22,1% считают, что для изменений должны измениться личности руководителей, 14,7% — что сначала надо менять правила жизни общества. А 2,5% считают, что ничего менять не надо.Опрос был проведен КМИС с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Было опрошено 2 тысячи респондентов, которые проживают в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, за исключением аннексированной АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2% — для показателей близких к 10%, 1,4% — близких к 5%.