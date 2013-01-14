Та ну Вас, змарнували сюрприз.
Я ж планув побачити список, а потім накласти, на нього, купу заперечень.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:34
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Та ну Вас, змарнували сюрприз.
Я ж планув побачити список, а потім накласти, на нього, купу заперечень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:40
"Доволен ли я уровнем борьбы с коррупцией? Ответ - нет. К кому этот вопрос? Ко всем нам, включая Президента. И мы должны объединиться для борьбы с корупцией", - отметил глава государства, подчеркнув, что необходимые для этого инфраструктура и финансирование обеспечены, а конкурсы проведены.
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:42
в народе говорят пиз... не мешки таскать...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:48
Хоть что-то реальное.
Поздравляю Всех с созданием Української помістної церкви!
Первый положительный звонок.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 16 гру, 2018 23:13
lapay
Вы думали, что я Вам ноу-хау три шага напишу?!))
Наивный...
От можновладця требуется, как минимум, одно -- выполнять реально свои обязанности. Как максимум - брать советы у успешных реформаторов политиков Запада.
Практически - ПАП должен был реально продать свой бизнес, реально отдалить от себя кононенок-грановских, реально назначить на высшие посады в суд, прокуратуру и т.д. реальных профессионалов, тем же варягам оказывать реальную помощь, а не отодвинуть от рычагов управления (когда Абрамявичус волаэ.., когда Сакварелидзе не дают закончить бриллиановых прокуроров, и т.д.), реально заменить высший комсостав армии, и т.д.
Единственная отговорка невозможности реализации такого подхода - это пуля от недовольных..
В принципе, я уже многократно повторял пример, что заставить работать (выполнять свои обязанности) можно и старые кадры - якобы неумеющих, коррупционеров и лодырей.
Было бы желание...
Реальное.
З.Ы. как сами себе выбирают пересичные -- ну Портникова почитайте, утреннюю ссылку.
Додано: Нед 16 гру, 2018 23:33
У меня один знакомый (далеко не пересичный) постоянно рассказывает (жалуется), как начальник на совещании часами долбит им мозги, рассказывая, чего нужно добиться (цель) и как это важно.
Но когда он ему сует потом в нос - нужно сделать то-то и то-то (начальнику сделать, эти функции только в его руках, на его уровне - того снять, этого наказать, того отправить учиться, этого поставить туда-то, это сделать так-то, поменять такие-то вещи и т.д.), то в ответ -- начальник тупо молчит, иногда просто уходит.
Потому что сказать в ответ нечего. Сам понимает, что это необходимо делать.
Но тупо не делает.
Потому что ему лично выгодно имеющееся положение дел, система.
Когда случается же то, что и должно произойти и ему (этому начальнику знакомый тычет в нос -- говорил же, а ты не сделал), тот в ответ -- просто тупо уходит.
То есть реально нет и близко желания выполнять свои обязанности...
И этот начальник устраивает вышестоящего. Полностью.
Такая цепочка возможна при одном условии)))))))
Самую вершину такое положение устраивает. Мало того! Эта вершина реально не желает ничего менять.
Зато по ТВ эти все начальники лихо поют о необходимости реформ, важности и пр.
Додано: Нед 16 гру, 2018 23:34
Вы прямо какого-то Шарля де Голля описали или Черчилля )))
К сожалению масштаб в очередной раз оказался мелковат, опять наступили на грабли.
5 x 40 миллионов = 200 000 000 потерянных человеко-лет.
А ожидания были масштабные.
Всё что нужно знать, это то что президент страны на итоговой пресс-конференции не сказал ни одного слова об экономике страны, и это не шутка, это приговор по достижениям и результатам. Петросян отдыхает, год жизни страны и ни одного слова об экономике.
Додано: Нед 16 гру, 2018 23:42
freeze
Та отож.
А с мелким масштабом только нызенько-нызенько.
И чем мельче, тем ниже и ниже.
Это по-тихоньку можно позволить, но находясь в ситуации отличающейся от нашей.
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