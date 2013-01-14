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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4188418941904191
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:00

The Show Must Go On

Киву выдвинули кандидатом в президенты на съезде Социалистической партии Украины

https://interfax.com.ua/news/political/560025.html
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:21

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:тем более отследив все сообщения могу даже предположить, что обыкновенный наемный питерский мальчик стучит по кнопкам - за деньгу малую.

Предполагайте, только вначале проверьте, а потом выдавайте Ваши предположения. Только чего питерский, а не московский? И почему за деньгу? Очень даже бескорыстно))
YKK
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:29

  YKK написав:
  Kudrjavuy написав:тем более отследив все сообщения могу даже предположить, что обыкновенный наемный питерский мальчик стучит по кнопкам - за деньгу малую.

Предполагайте, только вначале проверьте, а потом выдавайте Ваши предположения. Только чего питерский, а не московский? И почему за деньгу? Очень даже бескорыстно))

:D :D :D
Для московского слишком глуп и далёк.
Как раз в Питере люди попроще и исполнительнее.
А для "бескорыстного", хоть с малейшей вменяемостью из Горького есть "Волгарь".
- Ощутите разницу!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:38

  Kudrjavuy написав:
  YKK написав:
  Kudrjavuy написав:тем более отследив все сообщения могу даже предположить, что обыкновенный наемный питерский мальчик стучит по кнопкам - за деньгу малую.

Предполагайте, только вначале проверьте, а потом выдавайте Ваши предположения. Только чего питерский, а не московский? И почему за деньгу? Очень даже бескорыстно))

:D :D :D
Для московского слишком глуп и далёк.
Как раз в Питере люди попроще и исполнительнее.
А для "бескорыстного", хоть с малейшей вменяемостью из Горького есть "Волгарь".
- Ощутите разницу!

Я ощущаю в Ваших текстах непомерное ЧСВ и влияние веществ))) Пишите, не отвлекайтесь
YKK
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:47

  YKK написав:Я ощущаю в Ваших текстах непомерное ЧСВ и влияние веществ))) Пишите, не отвлекайтесь

"Русский мир" давит? Вернее обезличивает?
Или понимание того, что может быть ещё хуже?
Рекомендую самостоятельно осмотреться и понять перспективы будущего.
И что, для этого в состоянии Вы сделать?
Кто, за чем, и почему стоит, и так происходит?
- Чей гешефт?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:14

YKK
Именно по этой причине я не вижу разницы между Плотницким и его земляком Яценюком.

https://shocked.news/post/49544
зароблену потом і пекельною працею валюту з
закордону потрібно буде сплатити УВАГА…
02.06.2018 Події, Україна

На відміну від слуг народу заробітчани ввозять гроші чесно зароблені в
Украіну, а не виводять в офшори награбовані як слуги народу.
Схаменіться бид…., буде вже винищувати украінський народ: молодих-війною, а старше
покоління-голодом

З тих хто везе валюту в Україну податок 20%, а тим хто вивозить валюту в т.ч на
Мальдіви компенсація 100%…
Відповідний законопроект у першому читанні підтримали українські
депутати.
Під виглядом законопроекту, який начебто має закріплювати основоположні права
трудових мігрантів і їхніх родин, Яценюк «протягнув» документ, згідно якого трудові
мігранти будуть зобов’язані сплачувати податки та збори відповідно до податкового
законодавства України.
Крім того, кожного заробітчанина змусять укладати трудовий договір з іноземним
роботодавцем: «Трудовому мігранту перед виїздом до держави перебування видається
трудовий договір стороною, що сприяє працевлаштуванню трудового мігранта».
Однак, чітку суму, яку повинні будуть сплачувати заробітчани до українського бюджету,
в законопроекті не вказали. Як повідомляв раніше міністр соцполітики Павло Розенко,
можливо, заробітчани будуть платити такий же єдиний соціальний внесок, як і фізичні
особи-підприємці – 34,7% мінімальної зарплати, а це 422 гривні на місяць у 2015 році.
Зауважимо, що за цей законопроект голосували виключно закарпатські нардепи з
провладних фракцій.
Зокрема, підтримали цей законопроект: Валерій Пацкан, Роберт Горват та Василь
Брензович із президентської фракції «Солідарність», Валерій Лунченко із фракції
«Народний фронт», Іван Крулько із фракції «Батьківщини».
Не підтримали оподаткування заробітчан – позафракційні Віктор Балога, Василь
Петьовка, Іван та Павло Балоги, Юрій Чижмарь з фракції «Радикальна партія Ляшка», і
навіть Михайло Ланьо з групи «Воля Народу» та Нестор Шуфрич з Опозиційного блоку.

Сразу напоминает Дальний Восток РФ, рабочих с Северной Кореи.....
Интересно, я так понимаю "они" берутся оформлять людям контракты на достойную работу за границей?
Со всеми социальными гарантиями?
Или тупо торговать рабами?

Странно, что до сих пор нет "Вы всё врёте!".
А модер удаляет под чистую.
Но ведь это не лажа!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:25

  19yuriy91 написав:Киву выдвинули кандидатом в президенты на съезде Социалистической партии Украины

https://interfax.com.ua/news/political/560025.html

какое еще дерьмо всплывёт в ближайшее время...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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