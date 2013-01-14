28 сентября 2022, 20:38Создатель ЧВК "Вагнер" откровенно рассказал о событиях 2014 года в Луганской и Донецкой областях.Финансовый соратник Путина российский олигарх Е. Пригожин признал тот факт, что войну на Донбассе в 2014 году поддержали не восставшие против Майдана шахтеры, а действительно подготовленные наемники. Именно под эту войну в мае 2014 года была образована частная военная компания "Вагнер", они же стали той силой, которая в итоге привела к созданию так называемых квазиреспублик в виде "ЛНР" и "ДНР"."В 2014 году после начала "геноцида русских в Донбассе", а также после того как Россия всеми возможными усилиями сумела предотвратить удар украинской армии в Крыму, я, как и многие другие российские бизнесмены, начал собирать средства для поддержки и защиты русских", - рассказал Пригожин о предпосылках создания ЧВК.Он также откровенно заявил, что именно наемники стали основной движущей военной силой, принявшей участие в основных военных операциях на территории Луганской и Донецкой областей, в ходе которых в корне изменился весь ход истории.Фактически заявления Пригожина разрушают миф о "восставшем Донбассе" и "гражданской войне в Украине", который с 2014 года в умелых руках пропагандистов привел к подмене понятий и искажению восприятия действительности у населения региона. Итогом этих манипуляций стало общественное одобрение в РФ вторжения российских войск на территорию независимой Украины со всеми вытекающими из этого последствиями.читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":