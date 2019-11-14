Арсенал Страхование

Додано: П'ят 19 вер, 2014 12:53

Добрый день!



В октябре прошлого года купил автомобиль Ford Fiesta и сразу застраховал в вашей компании полное КАСКО

В начале декабря был в гостях у друга, авто стояло на улице. Когда собрался ехать домой обнаружил разбитый автомобиль (Дверь багажника, заднее стекло и задняя фара), в него кто-то или что-то врезалось, судя по всему грузовой транспорт, виновник скрылся с места ДТП до моего прихода.

Вызвал ГАИ зарегистрировал страховой случай и уже не мечтал о новогодних поездках к родственникам на авто. Но был приятно удивлён, что страховая компания выплатила деньги на ремонт авто и я успел его отремонтировать до нового года. С момента ДТП прошло чуть больше 20 дней.

Весной случились ещё 2 неприятности: Скол на лобовом стекле и сломанная хулиганами антенна. Крепление антенны было сломано так, что крыша стала протекать во время сильного дождя. Получил выплату на СТО по обоим случаям, но в связи с нестабильной ситуацией в стране, СТО закрылось через несколько дней после перевода средств (г. Донецк, СТО Фортуна). СТО до сих пор не работает. Страховая компания сработала на "УРА", но СТО подвело.

Буду пробовать вернуть деньги на счёт компании и произвести ремонт на другом СТО.

21 августа разворачивался на сельской дороге и не заметил в высокой траве металлическую трубу - повредил бампер. Т.к. в Это время находился в Славянском районе поехал к АВТОЭксперту в Краматорск. 22 август подал все бумаги и произвёл осмотр на СТО Талисман.

15 сентября мне позвонил сотрудник СТО и сказал, что деньги перечислены на СТО и я могу приезжать ремонтировать бампер, но за несколько дней до этого попал в ДТП и ответил, что приеду на СТО в ближайшее время, но совсем по другой причине.

Как и писал выше попал в ДТП 12 сентября. Автомобиль сильно повреждён (2 двери, крыло стойка, порог, арки дверей, бампер). 16 сентября приехал в Краматорск к тому же эксперту. написал заявление провёл осмотр авто на СТО Талисман.

В следующий понедельник планирую ехать в СТО Талисман для ремонта бампера, ну а последствия ДТП я верен что будут устранены немного позже с помощью вашей страховой компании.



Огромное вам спасибо за то, что вы есть!