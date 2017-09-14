RSS
  #<1 ... 16131161321613316134>
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 09:45

  Shaman написав:
  Water написав:
  Shaman написав:у вас надто перебільшене уява мову вивчили. щоб розкладати товар по полицях - вивчили. а для роботи в офісі вивчили умовно 10-20%. мити унітази звісно теж можна, але не всім заходить...

Яка уява? Вовчанськ, сім`я, двоє дітей, старша дочка вчиться у коледжі на медсестру, вже працює у лікарні як інтерн, за це отримує гроші. Молодша дочка вчиться в школі.
Мати мала свій салон-перукарню, працює перукарем, планує взять в оренду перукарню.
Батько- дальнобій, як працював дальнобоєм, так і працює, в його житті мало шо змінилось, тільки сім`я стала ближче.

давайте розділимо. якщо брати по моїх знайомих, то більшість влаштується - бо рівень вище середнього, вони й в Україні непогано себе почували. але розмова зараз йде за загал. просте питання - яка кількість людей вивчила мову на А2, яка на В1, яка на В2? ця статистика про все скаже. до того ж у вашому прикладі люди працюють руками - звісно їм набагато простіше адоптуватися...

так і кажіть що ми боремся за повернення офісного планктону та гуманітаріїв (політологів, психологів та знавців китайської літератури 5 століття до нашої ери). Саме вони відновлять Україну, а інженери, електрики, зварювальники, медсестри хай лишаються (бо роблять руками) :D
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 09:54

"Гы-гы-гы, сами из бусиков выпрыгивают находу" (с) и "Гы-гы-гы, просто нужно было данные вовремя обновить" (с)
ТЦК в Одесі побили та хотіли мобілізувати військового, який нещодавно був звільнений з полону та захищав Маріуполь, — ГО «Захист держави» (https://www.facebook.com/reel/853872763806463)

Не дивлячись на пред’явлені ним документи, ТЦК заштовхали військового до службового авто, побили, застосували сльозогінний газ, а потім викинули з машини на проїжджу частину прямо під час руху.
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 10:05

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:б - ці втрати не будуть виключно в межах ОДНІЄЇ демографічної групи (наприклад молодь).. виїзжати будуть сімями , гинули сімями
Ці втрати вже є досить нерівномірними. А після війни, коли пенсіонери повернуться, а працездатні додатково поїдуть, то ми отримаємо не демографічний ромб, а перевернуту піраміду. Я працюю з молоддю і бачу їх настрої - жоден із здібних студентів не пов'язує своє майбутнє з Україною.
......
Тому найбільші проблеми будуть через 20-40 років( в 2045-2065)- період коли ці діти+ діти наступних років - зайдуть в категорію 25-50 років

Т.е. проблемы - таки будут? -- неожиданный поворот :lol:
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 10:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тому найбільші проблеми будуть через 20-40 років( в 2045-2065)- період коли ці діти+ діти наступних років - зайдуть в категорію 25-50 років

А Ви оптиміст. ИМХО значно більші проблеми будуть коли нам обріжуть допомогу. А це десь 2027-2030 рік...
ИМХО зараз влада би мала показово розстрілювати десятки "друзів" за корупцію, але в нас навіть Резнікова не хочуть посадити
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 10:23

  Дюрі-бачі написав:А з України вже їдуть молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті, а поїдуть ще середнього віку (25-45).

Не забувайте, що Європа не гумова і "солодкі" робочі місця там не зростають пропорційно кількості бажаючих з України.
Після підписання мирної угоди в Україну хлине потікінвестицій за програмами відбудови, що відкриє гарні можливості для працездатних. Натомість в ЄС закінчиться "шара" для наших громадян і за все доведеться платити з власної кишені. Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 10:28

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Тому найбільші проблеми будуть через 20-40 років( в 2045-2065)- період коли ці діти+ діти наступних років - зайдуть в категорію 25-50 років

А Ви оптиміст. ИМХО значно більші проблеми будуть коли нам обріжуть допомогу. А це десь 2027-2030 рік...
ИМХО зараз влада би мала показово розстрілювати десятки "друзів" за корупцію, але в нас навіть Резнікова не хочуть посадити

Вы забыли про 300 лярдов - что уже через две-три недели передадут.
Ну и вечное (из поста ниже)
>>> хлине потікінвестицій за програмами відбудови
:lol:
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 10:29

  fler написав:
  Дюрі-бачі написав:А з України вже їдуть молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті, а поїдуть ще середнього віку (25-45).

Не забувайте, що Європа не гумова і "солодкі" робочі місця там не зростають пропорційно кількості бажаючих з України.
Після підписання мирної угоди в Україну хлине потікінвестицій за програмами відбудови, що відкриє гарні можливості для працездатних. Натомість в ЄС закінчиться "шара" для наших громадян і за все доведеться платити з власної кишені. Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.

От з чого ви взяли ті казочки про потік інвестицій? Поки що інвестиції з України ідуть в європу.
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 10:32

  fler написав:
  Дюрі-бачі написав:А з України вже їдуть молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті, а поїдуть ще середнього віку (25-45).

...... працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.

А если любимая бабушка где-то в селе за Черниговом жила - ТАМ точно працювати выйдет? -- или, всетаки, лучше куда-то под Геную мотнуться - там ровно такую же хату за 1 евро отдают :roll:
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 10:33

  Banderlog написав:
  fler написав:
  Дюрі-бачі написав:А з України вже їдуть молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті, а поїдуть ще середнього віку (25-45).

Не забувайте, що Європа не гумова і "солодкі" робочі місця там не зростають пропорційно кількості бажаючих з України.
Після підписання мирної угоди в Україну хлине потікінвестицій за програмами відбудови, що відкриє гарні можливості для працездатних. Натомість в ЄС закінчиться "шара" для наших громадян і за все доведеться платити з власної кишені. Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.

От з чого ви взяли ті казочки про потік інвестицій? ......

Ну как-то же нужно себя убеждать, что это все не зря... :D
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 10:56

  _hunter написав:
  fler написав:
  Дюрі-бачі написав:А з України вже їдуть молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті, а поїдуть ще середнього віку (25-45).

...... працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.

А если любимая бабушка где-то в селе за Черниговом жила - ТАМ точно працювати выйдет? -- или, всетаки, лучше куда-то под Геную мотнуться - там ровно такую же хату за 1 евро отдают :roll:

Примерно с такими же шансами трудоустроиться и с обязательством поддерживать состояние (восстановить).
