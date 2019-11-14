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Обслуговування в українських
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Арсенал Страхование

Арсенал Страхование
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<12

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Арсенал Страхование 4 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
33%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 11:58

Купувала тут каско, все влаштовує

Купувала тут каско, все влаштовує. Принаймні невеликі ушкодження (розбита фара) доволі швидко покривають - за один день.
Awgyst2022
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:16

Підкажіть, їду за кордон не на своєму авто

Підкажіть, їду за кордон не на своєму авто. На кого треба оформлювати страховку - на себе чи на власника?
ValeriyBob
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:45

ггигрома

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи покриває ваше страхування виявлення гігроми і її видалення? Це ж непередбачувана хвороба. Дякую.
haleni5327
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 11:08

медстрахування

Придбали тут нещодавно з донькою медичне страхування. За кордоном з дитиною нелегко, особливо коли дитина хворіє. Зателефонувала в службу підтримки, коли доньці стало зле, і операторка не тільки до лікаря записала, а ще й морально підтримала. Відчути турботу дуже важливо, дякую службі підтримки за це
TetanaKosyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 10:46

  TetanaKosyk написав:Придбали тут нещодавно з донькою медичне страхування. За кордоном з дитиною нелегко, особливо коли дитина хворіє. Зателефонувала в службу підтримки, коли доньці стало зле, і операторка не тільки до лікаря записала, а ще й морально підтримала. Відчути турботу дуже важливо, дякую службі підтримки за це

Що за страхівка і скільки коштує?
Ромасик
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Повідомлень: 5557
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  #<12
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