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Участвуем в развитии
проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 186187188189
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:22

мы вводим локализацию на различные языки
маякуйте плиз если на какой-то странице корявый перевод
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 00:27

https://www.similarweb.com/website/m2bo ... ors=lun.ua

ая-яй, ещё немного и догоним
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:24

  baraka написав:https://www.similarweb.com/website/m2bomber.com/?competitors=lun.ua

ая-яй, ещё немного и догоним

Респект! Хороший проект
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 12:37

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Есть предложение по новому сервису.
Создание персональной статистики - такой же, какая есть для городов, но только на основании своих фильтров пользователя.
Причем, для удобства, дать возможность создавать источник на основе нескольких поисковы фильтров.
Например, кого-то интересует определенный сегмент в опеределенном районе, нескольких комплексах, наборе улиц. Создать под это один поисковый фильтр непросто, может потребоваться километровая фраза для поиска. Удобнее создать ряд фильтров. А чтобы наблюдать по ним некую динамику - дать возможность видеть статистику по выбранным фильтрам. Это удобно и тем, кто хочет купить, и тем, кто хочет продать, и арендаторам, и арендодателям.
А уж какие жонглирования "типичным сегментом" на форуме можно будет сделать :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 23:36

  Faceless написав:Есть предложение по новому сервису.
Создание персональной статистики - такой же, какая есть для городов, но только на основании своих фильтров пользователя.
Причем, для удобства, дать возможность создавать источник на основе нескольких поисковы фильтров.
Например, кого-то интересует определенный сегмент в опеределенном районе, нескольких комплексах, наборе улиц. Создать под это один поисковый фильтр непросто, может потребоваться километровая фраза для поиска. Удобнее создать ряд фильтров. А чтобы наблюдать по ним некую динамику - дать возможность видеть статистику по выбранным фильтрам. Это удобно и тем, кто хочет купить, и тем, кто хочет продать, и арендаторам, и арендодателям.
А уж какие жонглирования "типичным сегментом" на форуме можно будет сделать :mrgreen:


спс за мыслю

когда-то была идея сделать сложный (составной) фильтр, но мы отказались от этого. Отказались, потому, что это нужно совсем небольшому проценту юзеров, сравнительно сложно сделать и нужно саппортить. Плюс, утяжелит интерфейс.

При этом строить график по выборки по простому фильтру - можно. Но может просто ограничиться каким-то окошком со статой - типа юзер кликает на иконку в поисковой выдаче и ему показывается вся стата (медиана, средняя, количество объектов, сколько новых объектов появляется в день и т.д.) ? Если юзеру действительно интересно - он будет следить за показателями выборки (в том числе за медианой) и так. Ы ?

Усложнить (сохранять значения в график) же потом всегда можно.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 11:35

baraka,
Вот этой объявы почему-то нет.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/odnokom ... MhRo2.html

И улица и номер дома присутствует в тексте.
Может агрегатор отсеивает предложения с конскими ценниками ? :)
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 18:38

  vladimir07 написав:baraka,
Вот этой объявы почему-то нет.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/odnokom ... MhRo2.html

И улица и номер дома присутствует в тексте.
Может агрегатор отсеивает предложения с конскими ценниками ? :)


спасибо

по каким-то причинам (уже не могу определить, объява та закрыта) бомбер просто не увидел это объявление на олх.

дайте пожалуйста знать как появится что-то подобное.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 12:14

https://es.m2bomber.com/
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:55

  baraka написав:https://es.m2bomber.com/

А новостройки где-то планируете, кроме Украины?
А локализацию заграницы на русском планируете?
M-A-X
 
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