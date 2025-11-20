RSS
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 20:23

У Податковій розповіли, на які порушення найчастіше...

Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба України запустила новий цифровий сервіс «TAX Control». З моменту його старту вже надійшло майже 100 повідомлень про можливі порушення у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування.

Дивися повний текст
У Податковій розповіли, на які порушення найчастіше скаржаться українці
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 20:24

Зріст економіки за весь 2025 рік очікується на рівні =\-2%, а податківці тільки за 10 місяців здерли на 7,7% більше, які "молодці" тобто податковий тиск посилився в 3,85 разів, потужно.
