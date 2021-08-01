RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Участвуем в развитии
проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 187188189190
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:09

  baraka написав:
  M-A-X написав:А локализацию заграницы на русском планируете?


вы моежете переключить язык на русский на, например, испанском домене. Всё кроме текста объявления, тайтла и адреса будет на русском

Оно было серым, подумал, недоступно к выбору.
Да, работает.
M-A-X
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 08.10.15
Подякував: 710 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:39

  M-A-X написав:
  baraka написав:
  M-A-X написав:А локализацию заграницы на русском планируете?


вы моежете переключить язык на русский на, например, испанском домене. Всё кроме текста объявления, тайтла и адреса будет на русском

Оно было серым, подумал, недоступно к выбору.
Да, работает.


да, запутало вас
подумаем как можно другим цветом
baraka
 
Повідомлень: 5057
З нами з: 09.10.12
Подякував: 728 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 21:22

планируем добавить несколько новых стран

если у кого-то есть интерес по какой-то стране - присылайте плиз:
- название страны
- топ-сайты недвижимости с высокой посещаемостью по этой стране

условие: на этих сайтах должны быть телефоны владельцев

подробности об особенностях рынка этой страны приветствуются
baraka
 
Повідомлень: 5057
З нами з: 09.10.12
Подякував: 728 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:00

baraka
Вместе с Польшей у нас сейчас популярна Чехия, поэтому рекомендую добавить её.
Основные сайты:
- без риелторов
https://www.bezrealitky.cz/
- с риелторами
https://www.sreality.cz/

Особенности рынка:
- залог (kauce) может быть за месяц или два
- нумерация этажей начинается со второго, т.е. "их" первый этаж "по-нашему" второй; первый этаж ("по-нашему") называется přízemí или обозначается как "0."
- у них есть чёткое различие квартир с классической отдельной кухней и кухней-гостинной; первые обозначаются как, например, 2+1 (две комнаты + кухня), второе - как, к примеру, 3+kk (3 комнаты, считая гостиную + kuchyňský kout / кухонный уголок) - это наша "двухкомнатная с большой кухней-гостинной".
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2021
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1712 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:55

  Рыба-сом написав:baraka
Вместе с Польшей у нас сейчас популярна Чехия, поэтому рекомендую добавить её.
Основные сайты:
- без риелторов
https://www.bezrealitky.cz/
- с риелторами
https://www.sreality.cz/

Особенности рынка:
- залог (kauce) может быть за месяц или два
- нумерация этажей начинается со второго, т.е. "их" первый этаж "по-нашему" второй; первый этаж ("по-нашему") называется přízemí или обозначается как "0."
- у них есть чёткое различие квартир с классической отдельной кухней и кухней-гостинной; первые обозначаются как, например, 2+1 (две комнаты + кухня), второе - как, к примеру, 3+kk (3 комнаты, считая гостиную + kuchyňský kout / кухонный уголок) - это наша "двухкомнатная с большой кухней-гостинной".


спасибо
по сайту https://www.sreality.cz/ - можете пожалуйста скинуть примеры предложений от владельцев (там где указан их телефон) ?
baraka
 
Повідомлень: 5057
З нами з: 09.10.12
Подякував: 728 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:04

  baraka написав:планируем добавить несколько новых стран

если у кого-то есть интерес по какой-то стране - присылайте плиз:
- название страны
- топ-сайты недвижимости с высокой посещаемостью по этой стране

условие: на этих сайтах должны быть телефоны владельцев

подробности об особенностях рынка этой страны приветствуются


США.
Zillow.com
Trulia.com

Только там все через риелторов идет. Другой менталитет - каждый должен заниматься своим делом. Никто не пытается кинуть посредников.
Чего и нам желаю.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12180
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6185 раз.
Подякували: 3212 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:31

  rjkz написав:
  baraka написав:планируем добавить несколько новых стран

если у кого-то есть интерес по какой-то стране - присылайте плиз:
- название страны
- топ-сайты недвижимости с высокой посещаемостью по этой стране

условие: на этих сайтах должны быть телефоны владельцев

подробности об особенностях рынка этой страны приветствуются


США.
Zillow.com
Trulia.com

Только там все через риелторов идет. Другой менталитет - каждый должен заниматься своим делом. Никто не пытается кинуть посредников.
Чего и нам желаю.


спасибо

тогда, увы, наш сайт лишний на том празднике жизни (тем более если там контактов владельцев нет)
baraka
 
Повідомлень: 5057
З нами з: 09.10.12
Подякував: 728 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:14

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

  baraka написав:спасибо
по сайту https://www.sreality.cz/ - можете пожалуйста скинуть примеры предложений от владельцев (там где указан их телефон) ?

Там, как я написал, всё чётко: на безреалитке - владельцы (= не платишь премию риелтору), на эсреалити - риелторы, т.е. понятно, что нужно платить риелтору. Такого как у нас с "сюрприз-риелторами" и псевдо-"владельцами" на ЛОХе вроде как нет.
Поэтому, в принципе, сейчас подумал, не совсем ясно, на самом деле, в чём для чешского рынка будет выгода Бомбера? Разве что как агрегатор всех предложений на рынке + статистика?
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2021
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1712 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
3
3
  #<1 ... 187188189190
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: GADFLY і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Участвуем в развитии проекта kvartirale.com 1, 2, 3
M-A-X » П'ят 22 кві, 2016 12:39
23 21526
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 сер, 2021 16:21
M-A-X
Участвуем в развитии проекта bn.ua
Рыба-сом » Сер 12 кві, 2017 13:12
0 2648
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 кві, 2017 13:12
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1211)
20.09.2021 22:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.