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Участвуем в развитии
проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 12:35

  Рыба-сом написав:Смотрю, числа с 9-го притока новых объявлений как-то и нет.
Народ загулял или Ваши алгоритмы подтягивания новых объектов торпедировали недоброжелатели?


спасибо, сам не мог понять что такое
код по несколько раз пересматривал, но вроде ещё и праздники.

час назад причину нашли, исправили
кстати, день вы достаточно точно указали
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 15:34

  BIGor написав:
  baraka написав:
  BIGor написав:
хм, тут первым "просится" на обработку https://www.leboncoin.fr
использовали его ?

Гляньте еще seloger.com - очень похожий сайт, есть карта.


спс, гляну
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 19:06

Португалия - https://pt.m2bomber.com
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:21

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

baraka, вы админ или менеджер сайта m2bomber.com ?
mamchenkotamara
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  #<1 ... 189190191192
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