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Спробуйте нове: СМС-розсилка
про курси на міжбанківському ва

Спробуйте нове: СМС-розсилка про курси на міжбанківському ва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2014 09:05

Спробуйте нове: СМС-розсилка про курси на міжбанківському ва

Пропонуємо до обговорення:
Для отримання інформації з найсвіжішим курсом на "міжбанку" відправте СМС-повідомлення з текстом FIN1 на номер 3707. Через короткий час Ви повинні отримати СМС-повідомлення з курсами.

Дивися повний текст Спробуйте нове: СМС-розсилка про курси на міжбанківському валютному ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2014 09:05

Лучше бы топ-10 самых низких курсов в банках...
Bingo
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2014 12:00

Bingo, разъясните свою мысль, пжл.
З повагою, Адмiнiстратор.
Адмiнiстратор
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Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2015 11:46

А смысл в курсах банков? Ведь валюты там все равно нету.
Медведь
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 00:03

сейчас работает?
proftpd66
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