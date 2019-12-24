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Спробуйте нове: СМС-розсилка про курси на міжбанківському ва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 вер, 2014 09:05
Пропонуємо до обговорення:
Для отримання інформації з найсвіжішим курсом на "міжбанку" відправте СМС-повідомлення з текстом FIN1 на номер 3707. Через короткий час Ви повинні отримати СМС-повідомлення з курсами.
Дивися повний текст Спробуйте нове: СМС-розсилка про курси на міжбанківському валютному ринку
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Додано: Суб 13 вер, 2014 09:05
Лучше бы топ-10 самых низких курсов в банках...
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Bingo
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Додано: Пон 15 вер, 2014 12:00
Bingo, разъясните свою мысль, пжл.
З повагою, Адмiнiстратор.
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Додано: П'ят 09 січ, 2015 11:46
А смысл в курсах банков? Ведь валюты там все равно нету.
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Медведь
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Додано: Нед 19 лип, 2020 00:03
сейчас работает?
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