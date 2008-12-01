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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Чет 12 лис, 2020 12:42
natasha_nech Добрый день. Напишите, пожалуйста, запрос на info@mail.finance.ua
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:49
Re: Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
Додано: Пон 27 вер, 2021 08:52
Здравствуйте. С 26.09. не работает удаление заявок из мобильного приложения с помощью смс.
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:58
Доброго дня, шановний 5953395!
Вкажіть, будь ласка, номер телефону та на який короткий номер Ви відправляли смс.
З повагою, Ірина
Додано: Вів 28 вер, 2021 12:04
Уважаемые пользователи!
Наш партнер сообщил о временной недоступности работы сервиса по данному номеру 3707.
Сейчас ведем коммуникацию. В течении недели возобновим работу по номеру, о чем сообщим отдельно.
На данный момент, просим воспользоваться другими доступными короткими номерами для размещения заявок в сервисе миняйло.
С ув.
Додано: Пон 04 кві, 2022 10:51
Ірина_
Доброго дня
Намагаюсь розмістити оголошення з номеру 067,,,439,,44 53
відправляю смс на номер 7576 або 294 і отримую відповідь - не доставлено
в чому причина?
дякую
Додано: Вів 05 кві, 2022 15:38
Добрий день, шановний користувач 6001299!
Про проблему повідомила колегам. Очікуємо на вирішення.
З повагою,
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:10
Не розміщається оголошення
Доброго дня!
При розміщенні оголошення (з 1-го квітня і по даний момент)відправляю смс на номер 294, приходить смс "Код закрито", ну і оголошення не видно. Це проблема з вашої сторони чи з моєї? Пробувала з трьох різних номерів
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