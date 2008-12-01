Обговорюємо додаток Міняйло Заявки

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Додано: Сер 27 лис, 2024 09:28
Неможливо встановити на Самсунг S24 Ultra
Хороший додаток. Але на Самсунг S24 Ultra не встановлюється. Виправте, будь ласка. Андроїд 14.
Додано: Сер 27 лис, 2024 15:33
Добрий день, шановний nvpianv.
Ваше побажання передала колегам.
З повагою, Ірина
Додано: Суб 28 гру, 2024 23:57
Додаток перестав встановлюватись через застарілість
На нових телефонах вже не можна поставити додаткок, каже не підтримується. Схоже що потрібно його перевипустити вже під нові версії Андроїда.
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