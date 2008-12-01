Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"

Добрый день. Участники торгов/обмена валют не имеют возможности размещать покупку и продажу долл. по реальным курсам. например сейчас реальная покупка долл. 34,15 а продажа 34,45
Решите эту проблемму!!!
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Додано: Сер 27 кві, 2022 13:41
прроблемма с размещением заявок по актуальным курсам.
Добрый день. Участники торгов/обмена валют не имеют возможности размещать покупку и продажу долл. по реальным курсам. например сейчас реальная покупка долл. 34,15 а продажа 34,45
Решите эту проблемму!!!
Додано: Сер 27 кві, 2022 16:36
Добрий день, шановний bankyr2015.
Дякуємо за фідбек. Тимчасово збільшимо до 35%.
З повагою, Ірина
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