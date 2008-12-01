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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 26 вер, 2022 09:51
Допоможіть
Доброго дня.Будь ласка допоможіть,виставляю об*яву на сайті продаж валюти і об*яви нема але гроші з рахунку списує,в чому проблема не розумію і так уже 4 день.Дуже пршу допоможіть будь ласка!!!
Додано: Пон 26 вер, 2022 10:05
Не размещает заявку
С обеда четверга не размещает заявку с водафона ( у вас нету не одной заявки на сайте с водафона), с Киевстар нельзя с четверга удалить заявку ( не через смс , не через код) заявки на размещение и удаление уходят, а на сайте без изменения.
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:52
розміщення заявок на "міняйло"
прошу дати інформацію, скільки ще часу потрібно чекати для вирішеня питання розміщення оголошень купівлі /продажу валюти, проблемма виникла ще 22.09.22р. станом на сьогодняшній день проблема відкрита та не вирішена.
Додано: Пон 26 вер, 2022 14:08
Шановні користувачі, наші фахівці працюють над проблемою.
Прохання трохи зачекати, робимо все можливе!
З повагою,
Додано: Чет 29 вер, 2022 09:59
Re: Обговорюємо сервіс Міняйло Заявки
Доброго дня.
Також не розміщає заявки через телефон.
Смс відправляється,а толку ноль.Підскажіть коли запрацює????
Додано: Пон 03 жов, 2022 14:02
Шановні користувачі, наші фахівці усунули технічні проблеми.
Заявки по номеру 050 вже працюють. Ще раз вибачте за незручності.
З повагою, Ірина
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