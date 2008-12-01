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Міняйло Заявки

Обговорюємо сервіс Міняйло Заявки
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  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:56

  p_a_l написав:
  Ірина_ написав:
  kiev24obmen написав:Ірина_

Добрый.
У Вас проблема в разделе Міняйло.

Если смотреть на время заявок то я СЕЙЧАС вижу 10-05, 10-05, потом идет 13-06, 13-26, 13-48, 14-53, 15-04, 15-43 а потом без времени (вместо времени звездочка) и выделено желтым

Это при том что сейчас 10-10.

(13-06, 13-26, 13-48, 14-53, 15-04, 15-43) - ???? что это

Доброго дня, шановний p_a_l!
Дякую за уточнення. Колеги вже активно працюють над цими багами.

З повагою, Ірина
Ірина_
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