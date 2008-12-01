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Обговорюємо сервіс Міняйло Заявки
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 15 кві, 2024 16:56
p_a_l написав: Ірина_ написав: kiev24obmen написав:Ірина_
Добрый.
У Вас проблема в разделе Міняйло.
Если смотреть на время заявок то я СЕЙЧАС вижу 10-05, 10-05, потом идет 13-06, 13-26, 13-48, 14-53, 15-04, 15-43 а потом без времени (вместо времени звездочка) и выделено желтым
Это при том что сейчас 10-10.
(13-06, 13-26, 13-48, 14-53, 15-04, 15-43) - ???? что это
Доброго дня, шановний p_a_l!
Дякую за уточнення. Колеги вже активно працюють над цими багами.
З повагою, Ірина
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:06
Нащо ви зламали заявки фізосіб?
Сервіс став незручним, неактуальний час всіх заявок + "шлейф" вчорашніх неактуальних.
Стало дуже незручно.
Я плачу за рекламу на Мінфіні і курси фінанс завжди відрізнялись від мінфіну, зараз же мої заявки звідти тягне сюди, навіщо, я ж вас не просив це робити.
Не подобається, підписку після закінчення подовжувати не буду поки не налаштуєте коректно роботу.
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