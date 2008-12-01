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Міняйло Заявки

Обговорюємо сервіс Міняйло Заявки
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  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 19:13

  kiev24obmen написав:Ірина_
Допомокли з вирішенням проблеми,звісно шкода що мтс досі не має змоги на короткі номери!


Вмене е ще одне питання,що треба зробити щоб була біля заявок "активний користувач"щит якийс,бо я активно и не перший місяц користуюсь бильше 1 000 заявок а в мене її немає

Добрий вечір, шановний користувач.
Для того, щоб біля заявок на Міняйло з'явився значок "Активний користувач", Ваш номер телефону повинен бути зареєстрований більше ніж 90 днів тому, при цьому, за останні 90 днів номер повинен мати не менше 60 заявок.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 10:10

  Ірина_ написав:
  kiev24obmen написав:Ірина_

Добрый.
У Вас проблема в разделе Міняйло.

Если смотреть на время заявок то я СЕЙЧАС вижу 10-05, 10-05, потом идет 13-06, 13-26, 13-48, 14-53, 15-04, 15-43 а потом без времени (вместо времени звездочка) и выделено желтым

Это при том что сейчас 10-10.

(13-06, 13-26, 13-48, 14-53, 15-04, 15-43) - ???? что это
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:56

  p_a_l написав:
  Ірина_ написав:
  kiev24obmen написав:Ірина_

Добрый.
У Вас проблема в разделе Міняйло.

Если смотреть на время заявок то я СЕЙЧАС вижу 10-05, 10-05, потом идет 13-06, 13-26, 13-48, 14-53, 15-04, 15-43 а потом без времени (вместо времени звездочка) и выделено желтым

Это при том что сейчас 10-10.

(13-06, 13-26, 13-48, 14-53, 15-04, 15-43) - ???? что это

Доброго дня, шановний p_a_l!
Дякую за уточнення. Колеги вже активно працюють над цими багами.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:06

Нащо ви зламали заявки фізосіб?
Сервіс став незручним, неактуальний час всіх заявок + "шлейф" вчорашніх неактуальних.
Стало дуже незручно.
Я плачу за рекламу на Мінфіні і курси фінанс завжди відрізнялись від мінфіну, зараз же мої заявки звідти тягне сюди, навіщо, я ж вас не просив це робити.

Не подобається, підписку після закінчення подовжувати не буду поки не налаштуєте коректно роботу.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:38

  Rainbow написав:Нащо ви зламали заявки фізосіб?
Сервіс став незручним, неактуальний час всіх заявок + "шлейф" вчорашніх неактуальних.
Стало дуже незручно.
Я плачу за рекламу на Мінфіні і курси фінанс завжди відрізнялись від мінфіну, зараз же мої заявки звідти тягне сюди, навіщо, я ж вас не просив це робити.

Не подобається, підписку після закінчення подовжувати не буду поки не налаштуєте коректно роботу.

Доброго дня, шановний Rainbow!
Ваш фідбек передала.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 11:59

послуга тимчасово не доступна

не працює сервіс розміщення заявок -кожний день розміщую оголошення з 5-ти номерів купівлю /продаж валюти, більше 7ми днів розмістити оголошення не можливо приходить таке повідомлення "послуга тимчасово недоступна "відправляю повідомлення смс на номер 7576 з текстом: Fiz104981, але приходить смс - послуга тимчасово недоступна Прошу вирішити проблему.
bankyr2015
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 16:03

Доброго дня, шановний bankyr2015!
На жаль, короткі номери вже не будуть працювати.
Рекомендую скористатися Валютним аукціоном або безкоштовним номером 050, але на один день.

З повагою, Ірина
Ірина_
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