Обговорюємо сервіс Міняйло Заявки

Chabik
У нас є два джерела заявок, з яких наповнюється розділ, тому і дата їхньої публікації може різнитись, що в свою чергу далеко не завжди є ознакою неактуальності заявки.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 12:40
Chabik
У нас є два джерела заявок, з яких наповнюється розділ, тому і дата їхньої публікації може різнитись, що в свою чергу далеко не завжди є ознакою неактуальності заявки.
Додано: Сер 17 лип, 2024 11:47
Модератор
Вітаю, коли виправите міняло, вже більше півроку як хаос у заявках, може якийсь фільтр є щоб відсіє старі заявки?
Додано: Сер 17 лип, 2024 11:56
automik
На сторінці Міняйло є фільтр (валюта, регіон, сума від...до..., курс від...до..., готовий під'їхати, активний користувач) та сортування (час/дата заявки, тип, сума, курс). Уточніть, будь ласка, більш детально, про який "хаос" пишете?
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