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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Легалізація
проституції, маріхуани

Легалізація проституції, маріхуани
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:08

  v0f41k написав:Поэтому в обязательном порядке семейный кодекс тоже пересмотреть нужно -- ввести уголовную ответственность за измену в браке. А то получается что шлюха сможет легально сидеть одной ж*** на 2х стульях и телом торговать и замужем быть, а муж будет бесправным, без секса и противостоять этому легально не сможет никак. Это воровство секса у законного супруга.


ОМГ, этот Вофчик часом не девственник ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:40

Re: Легалізація проституції, маріхуани

С кайфом по зеркальным дорогам
ГДЕНЬГИ
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:00

Є новини? Що там "скажений принтер" ВРУ?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:15

Провели опитування. Але Вован міг указом легалізувати або через ВРУ.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:34

Що потрібно для експорту коноплі в ЄС?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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