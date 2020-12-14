|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:16
flyman
якщо пережити бабку, яка орендує, то можна буде зробити х5
Це щось з того славетного періоду життя в оренді койкомісця і полички в холодильнику у лампової бабусі, яку необхідно було догодувати до смерті і отримати спадок?
5
4
4
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:18
flyman написав:
якщо пережити бабку
UA написав:
Рентабельность 1% це не пограно, враховуючи що все всередині + ремонти + внески на кап. ремонт строго будинку (подивіться на стан МОПів) робила бабуся.
Напевно на інших умовах орендаря було не заманити.
, яка орендує, то можна буде зробити х5
О - опыт
"кимната с холодыльныком и дочка хазяйки"
...но что то пошло не по плану и пришлось покупать полуподвалы в ЧС и сублимировать на филипинок)))
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:56
Прохожий
но что то пошло не по плану и пришлось покупать полуподвалы в ЧС и сублимировать на филипинок)))
Бабка відмовилась категорично помирати. Як Флайман не піклувався.
«у бабушки пенсия хорошая.. бабушке не хватает, а мне хватает».
Додано: Нед 09 лис, 2025 00:11
flyman написав: UA написав: Bolt написав:
Цікаво,, кий рівень оренди був у 84 му році коли укладали безстрокову угоду. Невже настільки високим, що омкндодавці пішли на підписання безстрокової угоди. Так получається, що орендар теж мав настільки жорсткі санкції за розрив угоди, що теж не міг так просто виїхати Я ХЗ.
Рентабельность 1% це не пограно, враховуючи що все всередині + ремонти + внески на кап. ремонт строго будинку (подивіться на стан МОПів) робила бабуся.
Напевно на інших умовах орендаря було не заманити.
якщо пережити бабку, яка орендує, то можна буде зробити х5
Мені колись вже траплявся опис ситуації з тими квартирами (якщо я правильно зрозумів, про що йдеться). Там, здається, не тільки поточний орендатор має халяву за договором, а ще й його законні спадкоємці мають право на ті самі умови.
