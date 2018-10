Туристическое страхование, какую компанию выбрать?

Додано: Чет 11 жов, 2018 02:33

Surfer написав: У большинства страховых компаний мягко говоря проблеммные страховки - если есть возможность кинуть клиента - кидают. Но с другой стороны какая то страховка нужна как не крути.



У АХА одно время были интересные предложения по долгоиграющим страховкам , но сейчас они свою программу закрыли. Более того работают через российский "Балтсервис" - незачем кормить оккупантов.

PZU были одни из лучших на рынке , но слышал много нареканий и по ценам в последние годы совсем испаганились.



Стоит обратить внимание что у ряда страховых отдельно стоят страховки включающие США и Канаду. Даже если страхуете на "весь мир", нужно еще дополнительно уточнять включает ли страховка Северную Америку, если это есть в планах даже теоретиченских.



Едучи в сша, нужно покупать сираховку ERV на минимальную сумму (30 тысяч) и страховку местной американской компании на 250-500 тысяч. Нормальная американская будет с франшизой порядка 10% до 1000 доплаты клиента, что закроется украинской. Плюс у ERV зубы 1% от страховрй суммы, что лучше чем у многих. Попасть в больницу с украинской только страховкой рискованно и дорого: страховой суммы может не хватить и кроме того платить возможно придется из кармана, а потом подавать на возмещение в украине.

