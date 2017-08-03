Туристическое страхование, какую компанию выбрать?

Додано: П'ят 28 вер, 2018 01:53

У большинства страховых компаний мягко говоря проблеммные страховки - если есть возможность кинуть клиента - кидают. Но с другой стороны какая то страховка нужна как не крути.



У АХА одно время были интересные предложения по долгоиграющим страховкам , но сейчас они свою программу закрыли. Более того работают через российский "Балтсервис" - незачем кормить оккупантов.

PZU были одни из лучших на рынке , но слышал много нареканий и по ценам в последние годы совсем испаганились.



Стоит обратить внимание что у ряда страховых отдельно стоят страховки включающие США и Канаду. Даже если страхуете на "весь мир", нужно еще дополнительно уточнять включает ли страховка Северную Америку, если это есть в планах даже теоретиченских.



На данный момент очень интересна страховка в привате - по крайней мере по цене - на сегодня одно из лучших предложений на рынке. Прочие детали -подходит вам или нет лучше уточнять самостоятельно.