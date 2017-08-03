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Туристическое страхование,
какую компанию выбрать?

Туристическое страхование, какую компанию выбрать?
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:27

Re: Туристическое страхование, какую компанию выбрать?

Точно подмечено. Пакетные туры - это для лохов.
Я всегда сам выбираю, куда когда и чем я еду. А также сумму страхового возмещения и страх.компанию :wink:
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 08:28

Re: Туристическое страхование, какую компанию выбрать?

Брокбізнес має адекваатні ціни на туристичні поліси та виплачують.
samvexler
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 18:31

Re: Туристическое страхование, какую компанию выбрать?

По-моему страховка включена в тур. Все туроператоры должны рассказать подробно об этом.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 06:38

Re: Туристическое страхование, какую компанию выбрать?

fefelova написав:По-моему страховка включена в тур. Все туроператоры должны рассказать подробно об этом.

Не все ездят пакетами
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 11:41

  maxim2014 написав:
fefelova написав:По-моему страховка включена в тур. Все туроператоры должны рассказать подробно об этом.

Не все ездят пакетами


и нужно еще изучить, что за страховка от оператора:
- с какой компанией сотрудничает,
- какая оказывает ассистанс (организовывает помощь),
- сам договор ( может сама страховка настолько дешевая, что там куча исключений, и по итогу за все самостоятельно придется платить)
CostaS
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 22:05

  CostaS написав:
  maxim2014 написав:
fefelova написав:По-моему страховка включена в тур. Все туроператоры должны рассказать подробно об этом.

Не все ездят пакетами


и нужно еще изучить, что за страховка от оператора:
- с какой компанией сотрудничает,
- какая оказывает ассистанс (организовывает помощь),
- сам договор ( может сама страховка настолько дешевая, что там куча исключений, и по итогу за все самостоятельно придется платить)


З власного досвіду, туроператори часто підсовують таке страхування, з якого сенсу - нуль. Був такий випадок пару років назад у Львові: коліжанці пропонували застрахуватись у конторі, яка і ліцензії не має... Назви тої контори не пам'ятаю вже, скоріш за все вона вже й не працює. Зрозуміло, що зараз при виїзді за кордон обов'язково мати страховий поліс з мінімальним покриттям, але краще все ж я думаю займатись цим окремо. Тобто йти у перевірену компанію, яка вже декілька років на ринку і має гідний рівень виплат. А якщо комусь важливі ще й інші параметри, то ось тут гарно порівняли компанії https://meds.com.ua/rating/ чому б не ознайомитись просто з різними джерелами, і не прийти до власного висновку? Чому люди й досі ведуться на те, що їм перше ж запропонують і вважають, що не мають права відмовитись? Не зрозуміло.
Ruslana_76
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 01:53

Re: Туристическое страхование, какую компанию выбрать?

У большинства страховых компаний мягко говоря проблеммные страховки - если есть возможность кинуть клиента - кидают. Но с другой стороны какая то страховка нужна как не крути.

У АХА одно время были интересные предложения по долгоиграющим страховкам , но сейчас они свою программу закрыли. Более того работают через российский "Балтсервис" - незачем кормить оккупантов.
PZU были одни из лучших на рынке , но слышал много нареканий и по ценам в последние годы совсем испаганились.

Стоит обратить внимание что у ряда страховых отдельно стоят страховки включающие США и Канаду. Даже если страхуете на "весь мир", нужно еще дополнительно уточнять включает ли страховка Северную Америку, если это есть в планах даже теоретиченских.

На данный момент очень интересна страховка в привате - по крайней мере по цене - на сегодня одно из лучших предложений на рынке. Прочие детали -подходит вам или нет лучше уточнять самостоятельно.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 08:30

Re: Туристическое страхование, какую компанию выбрать?

Ruslana_76 написав:
  CostaS написав:
  maxim2014 написав:[quote="fefelova"]По-моему страховка включена в тур. Все туроператоры должны рассказать подробно об этом.

Не все ездят пакетами

коліжанці пропонували застрахуватись у конторі, яка і ліцензії не має... Назви тої контори не пам'ятаю вже, скоріш за все вона вже й не працює.


Вот еще одно подтверждение, что турфирмы - это зло! Это иллюзия того, что вы защищены.
Вроде бы они все за тебя делают, подбирают билеты, отели, страховку, но на самом деле часто это оказывается фейком, и вы понимаете, что основная их цель - срубить на вас кэш.
Недавние события с задержками в Bravo Airlines - яркое тому подтверждение. И особенно, реакция турфирмы на них.
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 15:26

Re: Туристическое страхование, какую компанию выбрать?

с 17 сентября из всех страховых компаний визовые центры опредедлили лишь 7, за страховки в остальных может быть отказ в визовом оформлении :
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 02:33

  Surfer написав:У большинства страховых компаний мягко говоря проблеммные страховки - если есть возможность кинуть клиента - кидают. Но с другой стороны какая то страховка нужна как не крути.

У АХА одно время были интересные предложения по долгоиграющим страховкам , но сейчас они свою программу закрыли. Более того работают через российский "Балтсервис" - незачем кормить оккупантов.
PZU были одни из лучших на рынке , но слышал много нареканий и по ценам в последние годы совсем испаганились.

Стоит обратить внимание что у ряда страховых отдельно стоят страховки включающие США и Канаду. Даже если страхуете на "весь мир", нужно еще дополнительно уточнять включает ли страховка Северную Америку, если это есть в планах даже теоретиченских.

На данный момент очень интересна страховка в привате - по крайней мере по цене - на сегодня одно из лучших предложений на рынке. Прочие детали -подходит вам или нет лучше уточнять самостоятельно.


Едучи в сша, нужно покупать сираховку ERV на минимальную сумму (30 тысяч) и страховку местной американской компании на 250-500 тысяч. Нормальная американская будет с франшизой порядка 10% до 1000 доплаты клиента, что закроется украинской. Плюс у ERV зубы 1% от страховрй суммы, что лучше чем у многих. Попасть в больницу с украинской только страховкой рискованно и дорого: страховой суммы может не хватить и кроме того платить возможно придется из кармана, а потом подавать на возмещение в украине.
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