Добрый день!
Кто подскажет где надежное рисковое (НЕ НАКОПИТЕЛЬНОЕ!) страхование жизни? Желательно с дополнительными подключаемыми программами типа в случае инвалидности. В PZU вроде как есть, эта страховая надёжная?
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Додано: Суб 28 жов, 2017 15:36
Рисковое страхование жизни
Добрый день!
Кто подскажет где надежное рисковое (НЕ НАКОПИТЕЛЬНОЕ!) страхование жизни? Желательно с дополнительными подключаемыми программами типа в случае инвалидности. В PZU вроде как есть, эта страховая надёжная?
Додано: Пон 27 лис, 2017 21:24
Додано: Чет 30 лис, 2017 14:20
Re: Рисковое страхование жизни
Доброго дня всем! Простите нас неучей, помогите, пож-та, правильно ли я решила задачку?
Сколько должен заплатить страхователь страховой компании по договору пенсионного страхования в момент подписания, если до достижения им пенсионного возраста осталось 15 лет, а он хочет после выхода на пенсию в течение 15 лет получать ежегодно по 12000грн. Гарантированный уровень процентного дохода в страховой компании составляет 3%.
Мой ответ:
1. 12000/100%*3%=360 грн.
2. 12000-360=11640 грн
3. 11640*15 років=174600 грн.
4. Ответ: страхователь должен уплатить страховой компании по договору пенсионного страхования в момент подписания 174600 грн. или с разбивкой по годам в течение 15 лет - 11640 грн.
Верно ли я ответила??%%
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