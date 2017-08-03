RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Страхування
/
Рисковое страхование жизни

Рисковое страхование жизни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Суб 28 жов, 2017 15:36

Рисковое страхование жизни

Добрый день!

Кто подскажет где надежное рисковое (НЕ НАКОПИТЕЛЬНОЕ!) страхование жизни? Желательно с дополнительными подключаемыми программами типа в случае инвалидности. В PZU вроде как есть, эта страховая надёжная?
Vuch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 403
З нами з: 04.03.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2017 13:52

Vuch возможно страховка от несчастного случая?
Oliic
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2017 21:24

  Oliic написав:Vuch возможно страховка от несчастного случая?

От смерти, от инвалидности и так далее.
Vuch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 403
З нами з: 04.03.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2017 14:20

Re: Рисковое страхование жизни

Доброго дня всем! Простите нас неучей, помогите, пож-та, правильно ли я решила задачку?

Сколько должен заплатить страхователь страховой компании по договору пенсионного страхования в момент подписания, если до достижения им пенсионного возраста осталось 15 лет, а он хочет после выхода на пенсию в течение 15 лет получать ежегодно по 12000грн. Гарантированный уровень процентного дохода в страховой компании составляет 3%.

Мой ответ:
1. 12000/100%*3%=360 грн.
2. 12000-360=11640 грн
3. 11640*15 років=174600 грн.
4. Ответ: страхователь должен уплатить страховой компании по договору пенсионного страхования в момент подписания 174600 грн. или с разбивкой по годам в течение 15 лет - 11640 грн.
Верно ли я ответила??%%
ilora3478
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:37

ilora3478
конечно нет

:wink:
McFly
 
Повідомлень: 25
З нами з: 24.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Негосударственное накопительное страхование жизни
ТупУм » П'ят 18 гру, 2015 15:00
8 10467
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лип, 2019 19:40
Mirax
Накопительное пенсионное обеспечение + страхование жизни 1, 2
Anonymous » Вів 04 сер, 2009 19:33
13 16870
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 18:34
pulsingstarr
Международное страхование от Best Doctors , кто слышал, стои 1, 2, 3
dejex » Чет 03 сер, 2017 11:52
23 16043
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2019 09:14
maxim2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.