USA economy

Полгода назад я писал (прошу прощения за самоцитирование)
Добавлено: Чт 05 окт, 2017 15:26 U.S. Trade Balance goods and services Oct 05, 2017 (Aug) -42.40B Sep 06, 2017 (Jul) -43.70B Aug 04, 2017 (Jun) -43.60B Jul 06, 2017 (May) -46.50B Jun 02, 2017 (Apr) -47.60B May 04, 2017 (Mar) -43.70B Apr 04, 2017 (Feb) -43.60B Mar 07, 2017 (Jan) -48.50B Feb 07, 2017 (Dec) -44.30B Jan 06, 2017 (Nov) -45.20B Dec 06, 2016 (Oct) -42.60B Дефицит за 11 месяцев - 492 млрд. долларов
Начался новый финансовый год, и за 6 месяцев он показал следующие результаты U.S. Trade Balance Create Alert May 03, 2018 (Mar) -49.00B Apr 05, 2018 (Feb) -57.60B Mar 07, 2018 (Jan) -56.60B Feb 06, 2018 (Dec) -53.10B Jan 05, 2018 (Nov) -50.50B Dec 05, 2017 (Oct) -48.70B https://www.investing.com/economic-cale ... alance-286 Дефицит в 315 миллиардов
Я не верю ни в какой крах США. Но уверен в остановке денежного насоса и дефолте в обозримом будущем. Чем больше дефицит торгового баланса товаров и услуг, тем больше обязательств всех видов нужно ежегодно размещать американскому казначейству, тем выше по ним доходность (особенно с учетом тренда на рост ставки ФРС), тем сложнее обслуживать долги. В какой-то момент рынок не сможет переварить всей массы вновь размещаемых обязательств, и для их погашения придется прибегнуть к прямой эмиссии. Процесс этот не одномоментный, но его следствием будет рост цен на реальные активы и сырье.
как вы себе представляете дефолт? в принтере краска закончится?
Вы не взяли на себя труда прочитать мой предыдущий пост - в определенный момент вместо размещения новых облигаций для погашения старых FR просто выкупит их порцией свеженапечатанных Federal Reserve note (т.е. долларов). Думаю, не требуется объяснять последствия того, что на рынок кроме уже существующих к тому моменту 5-6-ти (денежная база) добавится еще пара-тройка триллионов.
как вы себе представляете дефолт? в принтере краска закончится?
Вы не взяли на себя труда прочитать мой предыдущий пост - в определенный момент вместо размещения новых облигаций для погашения старых FR просто выкупит их порцией свеженапечатанных Federal Reserve note (т.е. долларов). Думаю, не требуется объяснять последствия того, что на рынок кроме уже существующих к тому моменту 5-6-ти (денежная база) добавится еще пара-тройка триллионов.
Ну мечтайте, мечтайте. Что там еще у вас там в фантазиях? Йеллоустоун? Он, наверное, вероятнее будет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...