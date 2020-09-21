|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:53
Укргазбанку -ГАНЬБА
Знову не працює интернет-клиент банк! На моменті при авторизації навіть пише що телефон набрано невірно. Перевірено тричі.
Підтримка, як завжди нічого не хоче робити! Кажуть що инткрнет-кліент банк не підтримують, хоч посилання на нього є навіть на їхньому головному сайті, в усіх описах по картках на интернет-клієнт екобанк є посилання!
Десь місяця два тому я просив зробити ескалацію на керівника банку тому що воно не працює, а дедалі стає гірше і гірше.
ГАНЬБА!
Про мобільний додаток, не хочу говорити, під моїм стареньким андроїдом він не становиться, і на малому екрані смартфону, може хто і буде працювати з лупою, та не я.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|