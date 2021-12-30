Зашло?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 гру, 2021 16:49
Додано: Вів 28 гру, 2021 17:15
Додано: Вів 28 гру, 2021 17:24
Аналогічно
Додано: Вів 28 гру, 2021 18:41
Re: Укргазбанк
Зашло. Это моня тормозит. Теперь на форвард не шлёт
Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:39
Re: Укргазбанк
Не можу зайти в мобільний застосунок з ранку.
P.S. Ледь зайшов. Популярний банк - всі ломляться 31го грудня щось зробити.
|