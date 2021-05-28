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Ціни на нерухомість в
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Ціни на нерухомість в містах і селах України
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 14:22

Re: Ціни на нерухомість в містах і селах України

tobias написав:
  Faceless написав:
  tobias написав:Ворзель, Буча. Гарні будинки від 5 до 20 млн гривень.

А ті, що менше 5 млн - всі негарні?

За 2-5 млн ще бувають нормальні, за 1-2 млн треба добре пошукати. Часто 2 млн тільки сама ділянка від 10 соток коштує.
Після квартири свій будинок навіть за 2-3 млн гривень це вже на рівень вище.


При рівному рівні комфорту проживання будинок буде куди дорожче і в ціні й в утриманні. За "рівень вище" доведеться витрачати куди більше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 19:49

  Faceless написав:При рівному рівні комфорту проживання будинок буде куди дорожче і в ціні й в утриманні. За "рівень вище" доведеться витрачати куди більше.

Між Lanos і Audi Q7 завжди буде різниця в комфорті. Доведеться витрачати більше.
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 00:39

В який регіон України відбувається найбільша еміграція з Києва?
Мають бути перспективні містечка на 10-25 тисяч жителів з свіжою інфраструктурою і перспективою зростання населення.
Ідея: продати нерухомість у Київській агломерації і переїхати в іншу область, місто. Де в перспективі 25-50 років зростатимуть ціни на нерухомість, зростатиме населення. Київ звичайно "вічне місто", але є кращі місця в Україні.
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 08:53

Re: Ціни на нерухомість в містах і селах України

  tobias написав:Ідея: продати нерухомість у Київській агломерації і переїхати в іншу область, місто. Де в перспективі 25-50 років зростатимуть ціни на нерухомість, зростатиме населення. Київ звичайно "вічне місто", але є кращі місця в Україні.
а в чём идея? ждать 25-50 лет пока вырастет цена или в том чтобы из Киева уехать? Давайте обсудим куда. Классных мест много, почти вся западная Украина. только чем там заниматься?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:12

  vitaliian написав:
  tobias написав:Ідея: продати нерухомість у Київській агломерації і переїхати в іншу область, місто. Де в перспективі 25-50 років зростатимуть ціни на нерухомість, зростатиме населення. Київ звичайно "вічне місто", але є кращі місця в Україні.
а в чём идея? ждать 25-50 лет пока вырастет цена или в том чтобы из Киева уехать? Давайте обсудим куда. Классных мест много, почти вся западная Украина. только чем там заниматься?

Як чим там займатись??? Тут на форумі вже хтось писав - квасити капусту в ванній та на ринку продавати!!! Харчі завжди в тренді та й самому завжди буде чим закусити.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:17

Re: Ціни на нерухомість в містах і селах України

  roberto dark написав:Як чим там займатись??? Тут на форумі вже хтось писав - квасити капусту в ванній та на ринку продавати!!! Харчі завжди в тренді та й самому завжди буде чим закусити.
ещё можно семечки стаканами продавать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:17

  vitaliian написав:Давайте обсудим куда. Классных мест много, почти вся западная Украина. только чем там заниматься?

Будувати шале, робити вино, їздити на лижах, заробляти як в Швейцарії.
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:18

  vitaliian написав:
  tobias написав:Ідея: продати нерухомість у Київській агломерації і переїхати в іншу область, місто. Де в перспективі 25-50 років зростатимуть ціни на нерухомість, зростатиме населення. Київ звичайно "вічне місто", але є кращі місця в Україні.
а в чём идея? ждать 25-50 лет пока вырастет цена или в том чтобы из Киева уехать? Давайте обсудим куда. Классных мест много, почти вся западная Украина. только чем там заниматься?

Скажу как практик, работы очень много.
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:20

Re: Ціни на нерухомість в містах і селах України

  tobias написав:заробляти як в Швейцарії.
такие идеи обычно заканчиваются эмиграцией в Польшу. Не растёт здесь клубника, а там рук не хватает её собирать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 29 тра, 2021 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:20

Чоловіки завжди їдуть туди, де жінки красивіші.
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