|
|
|
Ціни на нерухомість в містах і селах України
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 кві, 2020 14:22
tobias написав: Faceless написав: tobias написав:
Ворзель, Буча. Гарні будинки від 5 до 20 млн гривень.
А ті, що менше 5 млн - всі негарні?
За 2-5 млн ще бувають нормальні, за 1-2 млн треба добре пошукати. Часто 2 млн тільки сама ділянка від 10 соток коштує.
Після квартири свій будинок навіть за 2-3 млн гривень це вже на рівень вище.
При рівному рівні комфорту проживання будинок буде куди дорожче і в ціні й в утриманні. За "рівень вище" доведеться витрачати куди більше.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29123
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1220 раз.
- Подякували: 7083 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 01 кві, 2020 19:49
Faceless написав:
При рівному рівні комфорту проживання будинок буде куди дорожче і в ціні й в утриманні. За "рівень вище" доведеться витрачати куди більше.
Між Lanos і Audi Q7 завжди буде різниця в комфорті. Доведеться витрачати більше.
-
tobias
-
-
- Повідомлень: 5104
- З нами з: 21.01.08
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 29 тра, 2021 00:39
В який регіон України відбувається найбільша еміграція з Києва?
Мають бути перспективні містечка на 10-25 тисяч жителів з свіжою інфраструктурою і перспективою зростання населення.
Ідея: продати нерухомість у Київській агломерації і переїхати в іншу область, місто. Де в перспективі 25-50 років зростатимуть ціни на нерухомість, зростатиме населення. Київ звичайно "вічне місто", але є кращі місця в Україні.
-
tobias
-
-
- Повідомлень: 5104
- З нами з: 21.01.08
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 29 тра, 2021 08:53
tobias написав:
Ідея: продати нерухомість у Київській агломерації і переїхати в іншу область, місто. Де в перспективі 25-50 років зростатимуть ціни на нерухомість, зростатиме населення. Київ звичайно "вічне місто", але є кращі місця в Україні.
а в чём идея? ждать 25-50 лет пока вырастет цена или в том чтобы из Киева уехать? Давайте обсудим куда. Классных мест много, почти вся западная Украина. только чем там заниматься?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7197
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1369 раз.
- Подякували: 1968 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 тра, 2021 09:12
vitaliian написав: tobias написав:
Ідея: продати нерухомість у Київській агломерації і переїхати в іншу область, місто. Де в перспективі 25-50 років зростатимуть ціни на нерухомість, зростатиме населення. Київ звичайно "вічне місто", але є кращі місця в Україні.
а в чём идея? ждать 25-50 лет пока вырастет цена или в том чтобы из Киева уехать? Давайте обсудим куда. Классных мест много, почти вся западная Украина. только чем там заниматься?
Як чим там займатись??? Тут на форумі вже хтось писав - квасити капусту в ванній та на ринку продавати!!! Харчі завжди в тренді та й самому завжди буде чим закусити.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 208
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 тра, 2021 09:17
roberto dark написав:
Як чим там займатись??? Тут на форумі вже хтось писав - квасити капусту в ванній та на ринку продавати!!! Харчі завжди в тренді та й самому завжди буде чим закусити.
ещё можно семечки стаканами продавать.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7197
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1369 раз.
- Подякували: 1968 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 тра, 2021 09:17
vitaliian написав:
Давайте обсудим куда. Классных мест много, почти вся западная Украина. только чем там заниматься?
Будувати шале, робити вино, їздити на лижах, заробляти як в Швейцарії.
-
tobias
-
-
- Повідомлень: 5104
- З нами з: 21.01.08
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 29 тра, 2021 09:18
vitaliian написав: tobias написав:
Ідея: продати нерухомість у Київській агломерації і переїхати в іншу область, місто. Де в перспективі 25-50 років зростатимуть ціни на нерухомість, зростатиме населення. Київ звичайно "вічне місто", але є кращі місця в Україні.
а в чём идея? ждать 25-50 лет пока вырастет цена или в том чтобы из Киева уехать? Давайте обсудим куда. Классных мест много, почти вся западная Украина. только чем там заниматься?
Скажу как практик, работы очень много.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4886
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 818 раз.
- Подякували: 1077 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 29 тра, 2021 09:20
tobias написав:
заробляти як в Швейцарії.
такие идеи обычно заканчиваются эмиграцией в Польшу. Не растёт здесь клубника, а там рук не хватает её собирать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 29 тра, 2021 09:20, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7197
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1369 раз.
- Подякували: 1968 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 тра, 2021 09:20
Чоловіки завжди їдуть туди, де жінки красивіші.
-
tobias
-
-
- Повідомлень: 5104
- З нами з: 21.01.08
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10978
|1473533
|
|
|85
|5206
|
|
|7039
|894715
|
Суб 29 тра, 2021 05:38
Bolt
|