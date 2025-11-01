RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:12

  Investor_K написав:
  Shaman написав:й можливості ШІ надто перебільшені,

Він не замінить фізичну роботу. А от людям інтелектуальної праці треба швидко перекваліфіковуватись.

теж не дуже точно - різних кур'єрів та складальників на складі - аж бігом. Амазон з цим активно експериментує. але правильніше сказати, не ШІ, а загалом автоматизації.

а от з приводу людей інтелектуальної праці. офісний планктон - можливо. а складні роботи - на поточний момент навряд чи. як працює ШІ - він накопичує велику кількість даних, а потім по аналогії формує результат. так от, висновки багатьох економічних аналітиків є далеко не якісними - й що тоді зможе сформувати ШІ? вижимку з недостовірної інфо?

теж саме в творчості - щось просте ШІ замінить, а реальних творців - ні.

глобальний результат автоматизації включно з ШІ - це підвищення вимог до робітників. тобто людям без вищої освіти з роботою буде важко. й з'явиться попит на людей, які вміють працювати на ШІ, - бо результат дуже залежить від того, як сформульоване завдання.
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 07:18

Найстрашніше, якщо ШІ буде надано право приймати рішення. Він знищить людство. приклад, як побороти корупцію? Знищити людство, бо корупція властива лише двуногим
