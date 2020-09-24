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Ціни на нерухомість в
містах і селах України

Ціни на нерухомість в містах і селах України
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:23

Re: Ціни на нерухомість в містах і селах України

  BIGor написав:Скажу как практик, работы очень много.
тяжёлой и низкооплачиваемой? её везде много. А для бизнеса с высокой добавленной стоимостью нужно платежеспособное население. Знакомый родителей купил пазик чтобы из родного села (село не маленькое) в Тернополь людей возить. Ездил каждый день, потом через день, сейчас по только выходным и в понедельник. Иногда доход не покрывает даже стоимость топлива. Работает только ради односельчан.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:34

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Скажу как практик, работы очень много.
тяжёлой и низкооплачиваемой? её везде много. А для бизнеса с высокой добавленной стоимостью нужно платежеспособное население. Знакомый родителей купил пазик чтобы из родного села (село не маленькое) в Тернополь людей возить. Ездил каждый день, потом через день, сейчас по только выходным и в понедельник. Иногда доход не покрывает даже стоимость топлива. Работает только ради односельчан.

У меня киевская ЗП, работа за компом. Да и в других ветках этого форума рассказали о возможности маляра или электрика зарабатывать 3 куе в месяц в регионах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:48

Re: Ціни на нерухомість в містах і селах України

  BIGor написав:Да и в других ветках этого форума рассказали о возможности маляра или электрика зарабатывать 3 куе в месяц в регионах.
а ещё можно выиграть в лотерею или найти золотые украшения в песке на пляже. Если бы так было все маляры и электрики Украины приехали бы туда где платят 3куе на работу. Может кому-то и платят но это капля в море рынка труда, на котором региональные зарплаты редко достигают даже 500 уе.

неплохой вариант в скадовске
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/skadovs ... derIndex=6
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:49

  BIGor написав:У меня киевская ЗП, работа за компом.

Це $2-5 тисяч чи $10-25 тис?
tobias
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:50

  tobias написав:
  BIGor написав:У меня киевская ЗП, работа за компом.

Це $2-5 тисяч чи $10-25 тис?
5-10
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:57

  tobias написав:
  BIGor написав:У меня киевская ЗП, работа за компом.

Це $2-5 тисяч чи $10-25 тис?

Не зрозумів. Поясніть.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 16:21

Re: Ціни на нерухомість в містах і селах України

У меня так
Мизантрóп
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