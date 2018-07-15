Чому в тарифах не виправлено?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:47
Чому в тарифах не виправлено?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:49
Ще в роботі, афішувати до виходу тарифів не хотіли! Але у кого-то є джерела, які розкрили тут інформацію раніше .....
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:52
Більше покращень немає?
Політику НБУ банка розуміє якось половинчато.
ПРи піднятті облікової ставки і на депо слід прОцент пінімати. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:57
це на розсуд банку
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:14
Виза Блэк
Банк Конкорд,а вот была кредитка Виза Блэк. Касииивая
Принудително перевыпустили её на МС Голд с кредлимитом.
Говорят даже увеличили грейс по ней до 62дн.
И де это отражено в тарифах? Полгода ж прошло. Таки увеличили или нет?
И теперь шо, через год клиенту нуна платить 150грн абонки за эту кредитку? У Визы Блэк ежегодной абонки не было.
И как этот год ОТСЧИТЫВАТЬ, с какой даты: с месяца перевыпуска карты, с даты креддоговора?
... делайте хоть что-нибудь!
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