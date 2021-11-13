RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1033103410351036

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:51

все культурные свини из этой помойки давно свалили ) заходим иногда на огонек вспомнить былые времена. Помрет Конь - помянем - о мертвых или хорошо или ничего ).
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38180
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6081 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:10

  Искатель написав:
  la9 написав:
  Искатель написав:Я дико извиняюсь: а что вы все тут забыли?
Лично я за несколько дней до объявления о вводе комисса за п2п пополнил старый столбик под завязку. Сейчас прикупил попкорна и смотрю на это всё из зрительного зала :mrgreen:

Это будет Ваша первая ВА?
Да ну... 13-15ая, где-то так...))
la9
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 02.07.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:15

У меня тута кредитка осталась
Вот думаю таки закрыть от греха подальше. А то будет как с Михой, ещё и кефиром вертать заставят или жетонами от Паримач
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1244
З нами з: 05.05.21
Подякував: 78 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1033103410351036
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Google Feedfetcher, solomia, Прораб і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.