Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лис, 2021 21:51
все культурные свини из этой помойки давно свалили ) заходим иногда на огонек вспомнить былые времена. Помрет Конь - помянем - о мертвых или хорошо или ничего ).
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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Додано: Суб 13 лис, 2021 22:10
Искатель написав: la9 написав: Искатель написав:
Я дико извиняюсь: а что вы все тут забыли?
Лично я за несколько дней до объявления о вводе комисса за п2п пополнил старый столбик под завязку. Сейчас прикупил попкорна и смотрю на это всё из зрительного зала
Это будет Ваша первая ВА?
Да ну... 13-15ая, где-то так...))
la9
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Додано: Суб 13 лис, 2021 22:15
У меня тута кредитка осталась
Вот думаю таки закрыть от греха подальше. А то будет как с Михой, ещё и кефиром вертать заставят или жетонами от Паримач
Amethyst
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Додано: Нед 14 лис, 2021 05:46
Amethyst написав:
У меня тута кредитка осталась
Вот думаю таки закрыть от греха подальше. А то будет как с Михой, ещё и кефиром вертать заставят или жетонами от Паримач
Мудрые мысли выдают опытного человека
Искатель
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Додано: Нед 14 лис, 2021 11:53
IMPRINTER написав:
вот оригинал публикации на ленте.ру
Согласно выложенным скринам приказа, то слили текстовый документ (видно по разметке блоков), а не готовую с подписями pdf.
MASolomko
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Додано: Нед 14 лис, 2021 12:28
MASolomko написав: IMPRINTER написав:
вот оригинал публикации на ленте.ру
Согласно выложенным скринам приказа, то слили текстовый документ (видно по разметке блоков), а не готовую с подписями pdf.
Вы правда думаете что в нбу текстовый документ сразу формируется типа с бланком гербовой бумаги
. Я тут вчера писал о системе аскод в нбу - она при регистрации автоматически добавляет "герб" просто к тексту. Так что то что на картинке было загружено в аскод 100%. Наложена ли КЭП судить не берусь, но с аскода можно вытянуть как пдфку так и сделать джипег скрины (что ИМХО в данном случае и было сделано).
Flamingo
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:30
lloydbanksua написав:
С
01.12.2021
банк отменяет начисление кешбека по
дебетовой
/зарплатной/пенсионной картам.
А на віртуальній кешбек залишають?
ricardo
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:11
ricardo написав: lloydbanksua написав:
С
01.12.2021
банк отменяет начисление кешбека по
дебетовой
/зарплатной/пенсионной картам.
А на віртуальній кешбек залишають?
А по виртуальной и не было кешбека.
lloydbanksua
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