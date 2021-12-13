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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 гру, 2021 14:40
wig написав:
Хотя бы на старые депо это не распространялось.
А то мне теперь каждый месяц, как упали проценты, тыцать на отправку этих копеек.
Какая проблема пополнить до ровной суммы и снять в любом банкомате бесплатно?
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Vorlon
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Додано: Вів 14 гру, 2021 14:46
Vorlon написав: wig написав:
Хотя бы на старые депо это не распространялось.
А то мне теперь каждый месяц, как упали проценты, тыцать на отправку этих копеек.
Какая проблема пополнить до ровной суммы и снять в любом банкомате бесплатно?
Так у них уже и пополнение платное, гы.
Помучаюсь уже пару месяцев, последний столбик остался.
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wig
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Додано: Вів 14 гру, 2021 14:48
Flamingo написав: wig написав:
Так а толку, если забирать потом топать, или тошнить СЕПом по .99 коп?
Ваши данные устарели - уже невозможно отправить СЭП меньше чем на гривну. Я с недели три назад выводил последнее и по привычке хотел зарядить серию по 0,99 - фигушки. Спросил горячку - они меня и обрадовали что такой возможности уже нет. Ушел с комисом в 0.5% - побрил меня конь на прощание на гривну с мелочью
От же ж гады, я еще ноябрьскую зарплату спасти успел.
Ну, буду в отделении снимать, когда мимо прохожу. На кассе еще и копейки округляют в пользу клиента.
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wig
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Додано: Вів 14 гру, 2021 14:50
wig написав: Vorlon написав:
Какая проблема пополнить до ровной суммы и снять в любом банкомате бесплатно?
Так у них уже и пополнение платное, гы.
Помучаюсь уже пару месяцев, последний столбик остался.
В смысле? Пополнял недавно через их приложение Виртуальную, переводил на Доходную и снимал в банкомате. Всё бесплатно
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Vorlon
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:08
wig написав:
Никогда не пробовал. Приложения у меня нет, а пополнял я раньше через Приват. Теперь это, тоже, платно.
Входящий p2p у них кажись без комиссии для всех сервисов.
Правда Приват тут уже не подойдет.
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Aps
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:09
Aps написав:
Входящий p2p у них кажись без комиссии для всех сервисов.
Правда Приват тут уже не подойдет.
Может быть. Но, мне надо забрать свое, а не наоборот, долить.
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wig
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:10
wig написав: Vorlon написав:
В смысле? Пополнял недавно через их приложение Виртуальную, переводил на Доходную и снимал в банкомате. Всё бесплатно
Никогда не пробовал. Приложения у меня нет, а пополнял я раньше через Приват. Теперь это, тоже, платно.
Что мешает попробовать? Тем более приложение поставить
Зачем вам это конченый примат? Что там у него платно как бы не имеет значения совсем...
wig написав:
Но, мне надо забрать свое, а не наоборот, долить.
Я же написал алгоритм - всё прекрасно забирается.
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Vorlon
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:19
Vorlon написав:
Что мешает попробовать? Тем более приложение поставить
Вот только еще не хватало ставить приложение от банка, который откровенно выдавливает клиентов.
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wig
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