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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1036103710381039

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:40

  wig написав:Хотя бы на старые депо это не распространялось.
А то мне теперь каждый месяц, как упали проценты, тыцать на отправку этих копеек.

Какая проблема пополнить до ровной суммы и снять в любом банкомате бесплатно?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:46

  Vorlon написав:
  wig написав:Хотя бы на старые депо это не распространялось.
А то мне теперь каждый месяц, как упали проценты, тыцать на отправку этих копеек.

Какая проблема пополнить до ровной суммы и снять в любом банкомате бесплатно?

Так у них уже и пополнение платное, гы.
Помучаюсь уже пару месяцев, последний столбик остался.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:48

  Flamingo написав:
  wig написав:Так а толку, если забирать потом топать, или тошнить СЕПом по .99 коп?

Ваши данные устарели - уже невозможно отправить СЭП меньше чем на гривну. Я с недели три назад выводил последнее и по привычке хотел зарядить серию по 0,99 - фигушки. Спросил горячку - они меня и обрадовали что такой возможности уже нет. Ушел с комисом в 0.5% - побрил меня конь на прощание на гривну с мелочью ;)

От же ж гады, я еще ноябрьскую зарплату спасти успел.
Ну, буду в отделении снимать, когда мимо прохожу. На кассе еще и копейки округляют в пользу клиента.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:50

  wig написав:
  Vorlon написав:Какая проблема пополнить до ровной суммы и снять в любом банкомате бесплатно?

Так у них уже и пополнение платное, гы.
Помучаюсь уже пару месяцев, последний столбик остался.

В смысле? Пополнял недавно через их приложение Виртуальную, переводил на Доходную и снимал в банкомате. Всё бесплатно :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:54

  Vorlon написав:В смысле? Пополнял недавно через их приложение Виртуальную, переводил на Доходную и снимал в банкомате. Всё бесплатно :)

Никогда не пробовал. Приложения у меня нет, а пополнял я раньше через Приват. Теперь это, тоже, платно.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:08

  wig написав:Никогда не пробовал. Приложения у меня нет, а пополнял я раньше через Приват. Теперь это, тоже, платно.


Входящий p2p у них кажись без комиссии для всех сервисов.
Правда Приват тут уже не подойдет.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:09

  Aps написав: Входящий p2p у них кажись без комиссии для всех сервисов.
Правда Приват тут уже не подойдет.

Может быть. Но, мне надо забрать свое, а не наоборот, долить.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:10

  wig написав:
  Vorlon написав:В смысле? Пополнял недавно через их приложение Виртуальную, переводил на Доходную и снимал в банкомате. Всё бесплатно :)

Никогда не пробовал. Приложения у меня нет, а пополнял я раньше через Приват. Теперь это, тоже, платно.

Что мешает попробовать? Тем более приложение поставить :o Зачем вам это конченый примат? Что там у него платно как бы не имеет значения совсем...

  wig написав:Но, мне надо забрать свое, а не наоборот, долить.

Я же написал алгоритм - всё прекрасно забирается.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:19

Re: Конкорд

  Vorlon написав:Что мешает попробовать? Тем более приложение поставить

Вот только еще не хватало ставить приложение от банка, который откровенно выдавливает клиентов.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:22

  Vorlon написав:
  wig написав:
  wig написав:Но, мне надо забрать свое, а не наоборот, долить.

Я же написал алгоритм - всё прекрасно забирается.


Прекрасность и сумма остатка это обратно пропорциональные вещи в данном случае.
Aps
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  #<1 ... 1036103710381039
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