Flamingo написав:

wig написав: Так а толку, если забирать потом топать, или тошнить СЕПом по .99 коп?

Так а толку, если забирать потом топать, или тошнить СЕПом по .99 коп?

Ваши данные устарели - уже невозможно отправить СЭП меньше чем на гривну. Я с недели три назад выводил последнее и по привычке хотел зарядить серию по 0,99 - фигушки. Спросил горячку - они меня и обрадовали что такой возможности уже нет. Ушел с комисом в 0.5% - побрил меня конь на прощание на гривну с мелочью