Коллеги! Речь о р2р или про "стежинку"? Потому как тропкой на Ваню совсем недавно заходил бесплатно. Что-то изменилось?
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Додано: Вів 14 гру, 2021 17:15
Додано: Сер 15 гру, 2021 08:48
Re: Конкорд
Ничего. На Ваню идёт бесплатно, с Вани на доходную и в банкомат тоже бесплатно
Додано: Сер 15 гру, 2021 10:00
А на Ваню вы пуляете только как транзит перед банкоматом? Я сразу шлю п2п на свой инжой и в банкомат. А в этой части тарифы доходной и инжой одинаковы
Додано: Чет 16 гру, 2021 09:32
Re: Конкорд
На Ваню я пуляю с привата. Потом с другого пополняю п2п д для круглой суммы. Потом на доходную и в банкомат
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