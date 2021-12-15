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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1037103810391040

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:15

  Aps написав:Правда Приват тут уже не подойдет.

Коллеги! Речь о р2р или про "стежинку"? Потому как тропкой на Ваню совсем недавно заходил бесплатно. Что-то изменилось?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 08:48

Re: Конкорд

Ничего. На Ваню идёт бесплатно, с Вани на доходную и в банкомат тоже бесплатно
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:00

  andreyiskra написав:Ничего. На Ваню идёт бесплатно, с Вани на доходную и в банкомат тоже бесплатно

А на Ваню вы пуляете только как транзит перед банкоматом? Я сразу шлю п2п на свой инжой и в банкомат. А в этой части тарифы доходной и инжой одинаковы https://concord.ua/uploads/redactor/61962c60324e1.pdf
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:32

Re: Конкорд

На Ваню я пуляю с привата. Потом с другого пополняю п2п д для круглой суммы. Потом на доходную и в банкомат
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:59

  andreyiskra написав:Потом на доходную и в банкомат

Разве уже $ дают в банкомате? Или Лудший сейчас для чего-то другого тоже можно пользовать?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:19

  kulikrom написав:
  andreyiskra написав:Потом на доходную и в банкомат

Разве уже $ дают в банкомате? Или Лудший сейчас для чего-то другого тоже можно пользовать?

В банкомате не дают, но в кассе - без паспорта. Так что некоторые остатки "лудшести" еще остались.
wig
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