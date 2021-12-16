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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 гру, 2021 17:15
Aps написав:
Правда Приват тут уже не подойдет.
Коллеги! Речь о р2р или про "стежинку"? Потому как тропкой на Ваню совсем недавно заходил бесплатно. Что-то изменилось?
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kulikrom
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Додано: Сер 15 гру, 2021 08:48
Ничего. На Ваню идёт бесплатно, с Вани на доходную и в банкомат тоже бесплатно
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andreyiskra
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:00
andreyiskra написав:
Ничего. На Ваню идёт бесплатно, с Вани на доходную и в банкомат тоже бесплатно
А на Ваню вы пуляете только как транзит перед банкоматом? Я сразу шлю п2п на свой инжой и в банкомат. А в этой части тарифы доходной и инжой одинаковы https://concord.ua/uploads/redactor/61962c60324e1.pdf
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la9
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:32
На Ваню я пуляю с привата. Потом с другого пополняю п2п д для круглой суммы. Потом на доходную и в банкомат
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andreyiskra
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:59
andreyiskra написав:
Потом на доходную и в банкомат
Разве уже $ дают в банкомате? Или Лудший сейчас для чего-то другого тоже можно пользовать?
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kulikrom
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Додано: Чет 16 гру, 2021 15:19
kulikrom написав: andreyiskra написав:
Потом на доходную и в банкомат
Разве уже $ дают в банкомате? Или Лудший сейчас для чего-то другого тоже можно пользовать?
В банкомате не дают, но в кассе - без паспорта. Так что некоторые остатки "лудшести" еще остались.
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wig
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Додано: Чет 16 гру, 2021 21:24
kulikrom я про гривну писал
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andreyiskra
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:22
Подскажите пожалуйста по необанку 1% кешбека на все или есть где посмотреть список ограничения?
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anis
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:07
anis, есть исключения. В приложении на экране кешбека есть ссылка описание что к чему.
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MASolomko
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:48
anis написав:
Подскажите пожалуйста по необанку 1% кешбека на все или есть где посмотреть список ограничения?
а кеш бек здесь чистый?
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novichok
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