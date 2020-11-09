Ше не дзвонили...лист не отримував.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 22:15
Ше не дзвонили...лист не отримував.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:04
А шо, еще оставалась надежда, что этой овнобанке репутация дороже барыша?
Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:07
Хотів юзати довгостроковий під 18%. Юзаю з вересня року 2019.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:11
Отож, чего б два раза на одну и ту же швабру не наступить
Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:20
Re: Міжнародний Інвестиційний Банк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:25
За підсумками дев’яти місяців 2020-го чистий прибуток Міжнародного інвестиційного банку (МІБ, найбільшим акціонером якого є Петро Порошенко) склав 5,6 млн грн, що в 9 разів менше, ніж за аналогічний період 2019 року (50,53 млн грн).
https://news.finance.ua/ua/news/-/48171 ... v-10-raziv
+50грн !
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:26
Как эта прачечная ещё работает?
Деньги Януковича не икаются?
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:29
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:35
Платить щомісячно 18% грязними. Все Ок.
Ростовського гроші це про гроші з ВБР?
Так як зайшли вони в банку так і пішли...Порох навіть поживитися ними не встиг.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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