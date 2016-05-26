Міжнародний Інвестиційний Банк

Betis_ck написав: Вкладник-21 написав:Квесторе_поверніться
Вклався, на 11 років під 18%, але у червні спочатку подзвонили, а потім ще й листа паперового прислали, що знижують всім до 13% в зв'язку із зниженням облікової ставки НБУ до 6%. Хто не згоден -- може забрати депозит. А що, комусь досі платять 18%? Хіба тільки топ-менеджери і власники банку самі собі.
а що в договорі було передбачено право одностороннього зниження ставки банком?
4.1.3. Цим Сторони домовились, що в разі зміни кон’юнктури ринку, тощо
Банк має право вносити пропозиції про зміну процентної ставки за Депозитом,
про що Банк повідомляє Вкладника, шляхом направлення письмової пропозиції
про зміну процентної ставки рекомендованим листом на адресу Вкладника, що
зазначена в Договорі (надалі – «Повідомлення»).
У випадку отримання Банком письмової відповіді про незгоду Вкладника із
запропонованими змінами процентної ставки, Договір та зобов’язання Сторін за
Договором вважаються зміненими на наступний день після одержання згаданої
відповіді. При цьому Банк зобов’язаний достроково повернути Депозит
Вкладнику та виплатити проценти за фактичний строк знаходження Депозиту на
Рахунку, згідно зі встановленою у п.2.2 Договору процентною ставкою.
У випадку неотримання Банком письмової згоди із запропонованими змінами
процентної ставки протягом 15 (П`ятнадцяти) календарних днів з дати відправки
Вкладнику Повідомлення, Договір та зобов’язання Сторін за Договором
вважаються зміненими на 16 (Шістнадцятий) календарний день з дня відправки
Вкладнику Повідомлення. При цьому Банк зобов’язаний достроково повернути
Депозит Вкладнику та виплатити проценти за фактичний строк знаходження
Депозиту на Рахунку, згідно зі встановленою у п.2.2 Договору процентною
ставкою.
В разі отримання повної та безумовної згоди Вкладника із запропонованими
змінами процентної ставки, Договір та зобов’язання Сторін за Договором
вважаються зміненими з моменту одержання Банком такої згоди.