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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:26

  Вкладник-21 написав:Квесторе_поверніться Вклався, на 11 років під 18%, але у червні спочатку подзвонили, а потім ще й листа паперового прислали, що знижують всім до 13% в зв'язку із зниженням облікової ставки НБУ до 6%. Хто не згоден -- може забрати депозит. А що, комусь досі платять 18%? Хіба тільки топ-менеджери і власники банку самі собі.


а що в договорі було передбачено право одностороннього зниження ставки банком?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:39

  Betis_ck написав:
  Вкладник-21 написав:Квесторе_поверніться Вклався, на 11 років під 18%, але у червні спочатку подзвонили, а потім ще й листа паперового прислали, що знижують всім до 13% в зв'язку із зниженням облікової ставки НБУ до 6%. Хто не згоден -- може забрати депозит. А що, комусь досі платять 18%? Хіба тільки топ-менеджери і власники банку самі собі.


а що в договорі було передбачено право одностороннього зниження ставки банком?

4.1.3. Цим Сторони домовились, що в разі зміни кон’юнктури ринку, тощо
Банк має право вносити пропозиції про зміну процентної ставки за Депозитом,
про що Банк повідомляє Вкладника, шляхом направлення письмової пропозиції
про зміну процентної ставки рекомендованим листом на адресу Вкладника, що
зазначена в Договорі (надалі – «Повідомлення»).
У випадку отримання Банком письмової відповіді про незгоду Вкладника із
запропонованими змінами процентної ставки, Договір та зобов’язання Сторін за
Договором вважаються зміненими на наступний день після одержання згаданої
відповіді. При цьому Банк зобов’язаний достроково повернути Депозит
Вкладнику та виплатити проценти за фактичний строк знаходження Депозиту на
Рахунку, згідно зі встановленою у п.2.2 Договору процентною ставкою.
У випадку неотримання Банком письмової згоди із запропонованими змінами
процентної ставки протягом 15 (П`ятнадцяти) календарних днів з дати відправки
Вкладнику Повідомлення, Договір та зобов’язання Сторін за Договором
вважаються зміненими на 16 (Шістнадцятий) календарний день з дня відправки
Вкладнику Повідомлення. При цьому Банк зобов’язаний достроково повернути
Депозит Вкладнику та виплатити проценти за фактичний строк знаходження
Депозиту на Рахунку, згідно зі встановленою у п.2.2 Договору процентною
ставкою.
В разі отримання повної та безумовної згоди Вкладника із запропонованими
змінами процентної ставки, Договір та зобов’язання Сторін за Договором
вважаються зміненими з моменту одержання Банком такої згоди.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:01

Ганьба Порохбанці...депо багаторічне а карту під прОцент перевипустили на рік. :mrgreen:
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35778
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:05

Наивный вопрос

Никогда не переводил средства между картами разных банков, поэтому возник такой наивный вопрос.
В Приват-24 написано, что перевод с любой карты украинского банка на карту Привата -- комиссия 0%. Неужели правда? Всегда думал, что все переводы между картами с комиссией. Если в Приват-24 написать перевод с карты МИБ на карту "Универсальная" Привата, то действительно будет комиссия 0%? Боюсь, что если Приват ничего не возьмет, то там с карты МИБа спишется какая-то комиссия, причем в момент перевода я этого и не замечу, а узнаю лишь потом, когда доберусь до банкомата МИБа и посмотрю баланс по карте.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:59

  Вкладник-21 написав:Никогда не переводил средства между картами разных банков, поэтому возник такой наивный вопрос.
В Приват-24 написано, что перевод с любой карты украинского банка на карту Привата -- комиссия 0%. Неужели правда? Всегда думал, что все переводы между картами с комиссией. Если в Приват-24 написать перевод с карты МИБ на карту "Универсальная" Привата, то действительно будет комиссия 0%? Боюсь, что если Приват ничего не возьмет, то там с карты МИБа спишется какая-то комиссия, причем в момент перевода я этого и не замечу, а узнаю лишь потом, когда доберусь до банкомата МИБа и посмотрю баланс по карте.

Нашо Вам той Приват. Там ше з Уні без коміса потрібно вміти виводити.
Тягніть Ахметбаєм, Фарсом або іншими.
За вихід з депокарти Порохбанка не комісує.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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