Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:30
ВВП по ППС стран СНГ и Восточной Европы – размер и динамика. Диаграммы
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:59
Рейтинг стран СНГ и Восточной Европы по реальному росту ВВП. II квартал 2019 года
диаграммы
Додано: Чет 24 жов, 2019 09:38
Рейтинг стран СНГ и Восточной Европы по размеру ВВП в долларовом эквиваленте. II квартал 2019 года
Додано: Пон 28 жов, 2019 07:31
Рейтинг стран СНГ и Восточной Европы по размеру долларового ВВП на душу населения. II квартал 2019 года
диаграммы
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:52
Динамика ВВП стран СНГ и Восточной Европы – как развиваются экономики региона
диаграммы
динамика реального ВВП
динамика номинального ВВП в $-эквиваленте
динамика долларового ВВП на душу населения
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:20
Cогласно МВФ ВВП по ППС РФ в 18-ом 4 200 млрд. долларов - на 200 млрд. больше аналогичной оценки ВБ. Если это так, то ВВП 19-го вплотную приблизится к 4,5 трлн. - уровню Германии, немногим меньше Японии, а среднедушевой ВВП превысит 30 тыс. долларов в год - очень приличный показатель для страны, экономика которой лежит в руинах..
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