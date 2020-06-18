Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

сравнение размера и динамики ЗВР стран СНГ и Восточной Европы
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 16 гру, 2019 09:42
Какая страна в СНГ и Восточной Европе больше других нарастила ЗВР с начала года? Инфографика
сравнение размера и динамики ЗВР стран СНГ и Восточной Европы
Додано: Чет 19 гру, 2019 10:24
Где народ богаче? Сравним объем депозитов населения в банках стран-соседей Беларуси
Додано: Пон 23 гру, 2019 10:31
Какая страна в нашем регионе показывает наибольший рост ВВП, а какая - наименьший
диаграммы
Сравнение реального роста ВВП Беларуси, Латвии, Литвы, Польши. Украины
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:25
Какая страна в нашем регионе лидер по росту ВВП в долларовом эквиваленте, а какая - аутсайдер
диаграммы
Сравниваются: Беларусь, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина
Додано: Пон 30 гру, 2019 23:33
Какая страна в нашем регионе впереди по размеру ВВП в долларах на душу населения, а где он самый низкий
диаграммы
Додано: Вів 31 гру, 2019 09:18
Средняя зарплата в Украине vs в Беларуси
Графики
Додано: П'ят 28 лют, 2020 11:56
Сколько денег держит население на депозитах банковской системе Беларуси, Казахстана, Молдовы, Польши, России, Украины.
Сравнение объемов, динамики
Диаграммы
Додано: Вів 03 бер, 2020 08:45
Рейтинг валют. Самые укрепившиеся и ослабевшие валюты февраля
и не только
диаграммы
Додано: Чет 05 бер, 2020 11:16
но если смотреть с начала года, то по сегодня гривня одна из слабых - наряду с бел. и рос рублями
гривня по сегодня упала на 4%, бел рубель - на 6%, рос рубль - на 7%
за январь-февраль было соответственно на 3,8%, 6,2% и 8,2%.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:53
Размер зарплат в СНГ и в соседних странах Восточной Европы
I квартал 2020-го
диаграммы
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