Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Маск представив енергонезалежний
будинок за $8 000

Маск представив енергонезалежний будинок за $8 000
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 13:25

Маск представив енергонезалежний будинок за $8 000

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск представив енергонезалежний будинок Tesla Tiny House, який можна буде придбати за майже $8 000.

Дивися повний текст
Маск представив енергонезалежний будинок за $8 000
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 13:25

Це брехня.
А такому поважному виданню варто перевіряти таку інформацію.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 13:58

8к коштує тільки powerwall, без будинку
