Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

сравниваются:
Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Польша
Россия
Украина
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 30 чер, 2020 08:35
Объем и динамика депозитов физических лиц на душу населения в странах - сравнение
сравниваются:
Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Польша
Россия
Украина
Додано: Чет 02 лип, 2020 08:16
Рейтинг валют. Самые укрепившиеся и ослабевшие валюты СНГ и Восточной Европы
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