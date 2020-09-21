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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:35

Объем и динамика депозитов физических лиц на душу населения в странах - сравнение

https://infobank.by/infolinebigview/nas ... -stranami/

сравниваются:

Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Польша
Россия
Украина
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:16

Рейтинг валют. Самые укрепившиеся и ослабевшие валюты СНГ и Восточной Европы

за июнь
за полгода
за 12 месяцев

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... ng-valyut/

диаграммы
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:48

Сравнение ЗВР стран СНГ и Восточной Европы

по странам: размер - номинальный и относительный, динамика - за месяц и с начала года

свежие данные
диаграммы

https://infobank.by/infolinebigview/vse ... -belarusi/

Величина золотовалютных резервов для стран с национальной валютой, не являющейся резервной, является показателем финансовых возможностей государства, его международного влияния и экономической состоятельности, а также развитости и доходности внешнеэкономического сектора экономики.
А относительная величина ЗВР — с учетом физического размера страны (экономики и численности населения) — определяет и устанавливает уровень внутренней валютно-финансовой стабильности.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:05

Сравнение суммы активов банковских систем и их динамика по странам.

Сравниваются

Беларусь
Грузия
Литва
Польша
Россия
Украина

https://infobank.by/infolinebigview/nas ... sosedyami/

диаграммы
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:56

Что произошло с курсами валют? Свежий курсовой рейтинг

https://infobank.by/infolinebigview/evr ... j-rejting/

В курсовом рейтинге валют стран СНГ и Восточной Европы июля 2020 года получилось четкое региональное разделение: все восточноевропейские валюты оказались вверху рейтинга, укрепившись к американской валюте, а все валюты СНГ, наоборот, внизу рейтинга, так как почти все они ослабли к доллару.
Особенно сильно ослаб к доллару российский ₽-рубль — на наибольший в регионе процент. И это несмотря на то, что нефть за месяц подорожала...


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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:50

Валютные запасы стран: размер. динамика. сравнения

Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Польша
Россия
Украина

https://infobank.by/infolinebigview/cht ... v-regione/

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