Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 30 чер, 2020 07:35
Объем и динамика депозитов физических лиц на душу населения в странах
- сравнение
https://infobank.by/infolinebigview/nas ... -stranami/
сравниваются:
Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Польша
Россия
Украина
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Додано: Чет 02 лип, 2020 07:16
Рейтинг валют. Самые укрепившиеся и ослабевшие валюты СНГ и Восточной Европы
за июнь
за полгода
за 12 месяцев
https://infobank.by/infolinebigview/bel ... ng-valyut/
диаграммы
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Додано: Сер 15 лип, 2020 08:48
Сравнение ЗВР стран СНГ и Восточной Европы
по странам: размер - номинальный и относительный, динамика - за месяц и с начала года
свежие данные
диаграммы
https://infobank.by/infolinebigview/vse ... -belarusi/ Величина золотовалютных резервов для стран с национальной валютой, не являющейся резервной, является показателем финансовых возможностей государства, его международного влияния и экономической состоятельности, а также развитости и доходности внешнеэкономического сектора экономики. А относительная величина ЗВР — с учетом физического размера страны (экономики и численности населения) — определяет и устанавливает уровень внутренней валютно-финансовой стабильности.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 09:05
Сравнение суммы активов банковских систем и их динамика по странам.
Сравниваются
Беларусь
Грузия
Литва
Польша
Россия
Украина
https://infobank.by/infolinebigview/nas ... sosedyami/
диаграммы
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Додано: Вів 04 сер, 2020 08:56
Что произошло с курсами валют? Свежий курсовой рейтинг https://infobank.by/infolinebigview/evr ... j-rejting/ В курсовом рейтинге валют стран СНГ и Восточной Европы июля 2020 года получилось четкое региональное разделение: все восточноевропейские валюты оказались вверху рейтинга, укрепившись к американской валюте, а все валюты СНГ, наоборот, внизу рейтинга, так как почти все они ослабли к доллару. Особенно сильно ослаб к доллару российский ₽-рубль — на наибольший в регионе процент. И это несмотря на то, что нефть за месяц подорожала...
диаграммы
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Додано: Вів 22 вер, 2020 09:50
Валютные запасы стран: размер. динамика. сравнения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Польша
Россия
Украина
https://infobank.by/infolinebigview/cht ... v-regione/
диаграммы
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:44
Сравнение динамики ЗВР стран СНГ и Восточной Европы за 2020-й год - у кого ЗВР выросли больше других, а у кого упали https://infobank.by/infolinebigview/pad ... fataljnym/
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:13
Сравнение динамики срочных депозитов населения в национальной валюте в 2020 году по странам
Где вкладчики больше всего не доверяют своей родной валюте?
https://infobank.by/infolinebigview/gde ... j-valyute/
Сравниваются:
Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Россия
Украина
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