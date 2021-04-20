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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 08:53

Курсовой рейтинг февраля
Какие валюты укрепились, а какие ослабли к доллару
Динамика доллара, нефти

https://infobank.by/infolinebigview/rub ... o-nadolgo/
диаграммы

Лидером курсового рейтинга января-февраля 2021 года стала гривна Украины, выросшая к доллару больше других валют региона СНГ и Восточной Европы. В прошлом месяце гривна была второй по росту, то есть она – второй месяц в лидерах.
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 09:23

Беларусь все ближе к статусу самой бедной страны Европы

Сравнение зарплат в Беларуси, Молдове, Украине

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... ny-evropy/
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:22

Куда ездят и сколько зарабатывают белорусские, молдавские и украинские гастарбайтеры?
сравнение объема частных денежных переводов

https://infobank.by/infolinebigview/kud ... arbajtery/
диаграммы
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:13

Доллар, нефть, курсы валют

Курсовой рейтинг - самые укрепившиеся и самые ослабевшие валюты СНГ и Европы
диаграммы

https://infobank.by/infolinebigview/dol ... ee-vremya/

две валюты из региона СНГ и Восточной Европы оказались в марте крепче доллара – сум Узбекистана и гривна Украины: только они выросли к доллару за месяц, став лидерами марта
А украинская гривна, к тому же, оказалась единственной валютой, выросшей к доллару с начала года – за три месяца.
Таким образом, гривну Украину можно считать самой крепкой, пока что, валютой текущего года в нашем регионе.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:29

Каким стал размер ВВП стран СНГ и Восточной Европы в 2020 году
и как он изменился за год и за 10 лет - реально и в долларах

https://infobank.by/infolinebigview/dog ... -belarusi/

Лучший результат в Еропе - у Литвы, а в СНГ - у Узбекистана.
Наибольшее падение – в Черногории, где основа экономики – это туризм, который в коронакризисную пандемию пострадал больше всего. А в СНГ больше всего сократился реальный ВВП Кыргызстана.
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:26

сравнили уровень и динамику цен на квартиры и средней зарплаты в Минске и Киеве

https://infobank.by/infolinebigview/my- ... azateljno/

графики
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