Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

Лидером курсового рейтинга января-февраля 2021 года стала гривна Украины, выросшая к доллару больше других валют региона СНГ и Восточной Европы. В прошлом месяце гривна была второй по росту, то есть она – второй месяц в лидерах.
две валюты из региона СНГ и Восточной Европы оказались в марте крепче доллара – сум Узбекистана и гривна Украины: только они выросли к доллару за месяц, став лидерами марта А украинская гривна, к тому же, оказалась единственной валютой, выросшей к доллару с начала года – за три месяца. Таким образом, гривну Украину можно считать самой крепкой, пока что, валютой текущего года в нашем регионе.
Лучший результат в Еропе - у Литвы, а в СНГ - у Узбекистана. Наибольшее падение – в Черногории, где основа экономики – это туризм, который в коронакризисную пандемию пострадал больше всего. А в СНГ больше всего сократился реальный ВВП Кыргызстана.
«довоенный» 2013 год стал, по сути, аналогом предвоенного 1913 года, который в советской экономической историографии стал базовым для экономических сравнений: показатели советских пятилеток сравнивались с показателями 1913-го – года пикового, на то время, развития страны. А мы теперь будем все сравнивать с 2013-м.