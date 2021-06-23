Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

Мировой кризис, начавшийся весной 2020 года на волне ковид-пандемии, закончился: большинство стран уже показывают рост национальной экономики. Последним кризисным кварталом, где еще заметно ощущались последствия пандемии, стал I квартал 2021-го – статистика более половины государств в этом квартале еще фиксировала минусовой индекс ВВП. Но относительно того, что происходило в экономиках в предыдущие три квартала (со II по IV квартал 2020 года), когда везде был огромный «минус», в I квартале 2021-го реальная динамика ВВП оказалась намного лучше, даже если «минус» остался.