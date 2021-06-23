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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 14:36

«Было», «стало», «будет»: как менялась средняя зарплата в Беларуси и соседних странах: стоит ли ехать на заработки?

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... zarabotki/
диаграммы

Покажем, как изменялась средняя зарплата в долларовом эквиваленте в 10 странах:
Беларуси
Грузии
Казахстане
Латвии
Литве
Молдове
Польше
России
Украине
Эстонии

За период после:
2001 года
2008 года
2013 года…
…до настоящего времени (среднемесячная зарплата за последние 4 квартала 2020-21 гг.).
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 08:14

Как страны нашего региона пережили ковид-кризис? Чья экономика упала больше всего?
Сравнение стран (СНГ и Новая Европа) по динамике ВВП

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... she-vsego/
много диаграмм

Мировой кризис, начавшийся весной 2020 года на волне ковид-пандемии, закончился: большинство стран уже показывают рост национальной экономики. Последним кризисным кварталом, где еще заметно ощущались последствия пандемии, стал I квартал 2021-го – статистика более половины государств в этом квартале еще фиксировала минусовой индекс ВВП.
Но относительно того, что происходило в экономиках в предыдущие три квартала (со II по IV квартал 2020 года), когда везде был огромный «минус», в I квартале 2021-го реальная динамика ВВП оказалась намного лучше, даже если «минус» остался.
maksimus silvestris
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  #<1 ... 20212223
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