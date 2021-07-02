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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 14:36

«Было», «стало», «будет»: как менялась средняя зарплата в Беларуси и соседних странах: стоит ли ехать на заработки?

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... zarabotki/
диаграммы

Покажем, как изменялась средняя зарплата в долларовом эквиваленте в 10 странах:
Беларуси
Грузии
Казахстане
Латвии
Литве
Молдове
Польше
России
Украине
Эстонии

За период после:
2001 года
2008 года
2013 года…
…до настоящего времени (среднемесячная зарплата за последние 4 квартала 2020-21 гг.).
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 08:14

Как страны нашего региона пережили ковид-кризис? Чья экономика упала больше всего?
Сравнение стран (СНГ и Новая Европа) по динамике ВВП

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... she-vsego/
много диаграмм

Мировой кризис, начавшийся весной 2020 года на волне ковид-пандемии, закончился: большинство стран уже показывают рост национальной экономики. Последним кризисным кварталом, где еще заметно ощущались последствия пандемии, стал I квартал 2021-го – статистика более половины государств в этом квартале еще фиксировала минусовой индекс ВВП.
Но относительно того, что происходило в экономиках в предыдущие три квартала (со II по IV квартал 2020 года), когда везде был огромный «минус», в I квартале 2021-го реальная динамика ВВП оказалась намного лучше, даже если «минус» остался.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:38

Как изменился долларовый ВВП стран СНГ и Новой Европы за период ковид-кризиса?

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... d-krizisa/
диаграммы

среди 14-и стран, где $-ВВП сократился только 4 – из Новой Европы (среди них больше всего упала Черногория – как и в падении реального ВВП, из-за прекращения в ковид-пандемию туризма – главной отрасли этой страны).
Остальные десять «минусовых» стран – из СНГ. Наибольшее падение $-ВВП – в Кыргызстане (как и реального ВВП) и России. Сильно упал $-ВВП и в Грузии (по той же причине, что и в Черногории – из-за прекращения работы туристической отрасли).
А в 11 странах из 25 государств общего региона СНГ и Новой Европы номинальный ВВП в долларовом эквиваленте за время ковид-кризиса увеличился, несмотря на реальное там падение экономики, кое-где даже сильное.
Почти все они – из Новой Европы. Этому способствовало укрепление евро к доллару, а все эти страны – или пользуются евро или их национальные валюты на евро ориентируются. Плюс небольшое инфляционное приращение.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:05

Почему зарплаты и пенсии в долларах после ковид-кризиса стали в Новой Европе еще больше, чем в СНГ

Свежий рейтинг стран Новой Европы и СНГ по величине и динамике ВВП на душу населения


https://infobank.by/infolinebigview/zar ... t-pochemu/

диаграммы

экономический отрыв Новой Европы от СНГ в ковид-кризис увеличился: главный показатель эффективности экономики и способности ее генерировать населению доходы – ВВП в долларах на душу населения – в восточноевропейских странах в основном поднялся, в СНГ – опустился.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:07

июньский рейтинг курсов валют

https://infobank.by/infolinebigview/cht ... mi-valyut/

какие валюты СНГ и Вост. Европы больше всего укрепились, какие ослабли
динамика индекса доллара и Брента
диаграммы, графики
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