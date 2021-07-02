Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

Мировой кризис, начавшийся весной 2020 года на волне ковид-пандемии, закончился: большинство стран уже показывают рост национальной экономики. Последним кризисным кварталом, где еще заметно ощущались последствия пандемии, стал I квартал 2021-го – статистика более половины государств в этом квартале еще фиксировала минусовой индекс ВВП. Но относительно того, что происходило в экономиках в предыдущие три квартала (со II по IV квартал 2020 года), когда везде был огромный «минус», в I квартале 2021-го реальная динамика ВВП оказалась намного лучше, даже если «минус» остался.
среди 14-и стран, где $-ВВП сократился только 4 – из Новой Европы (среди них больше всего упала Черногория – как и в падении реального ВВП, из-за прекращения в ковид-пандемию туризма – главной отрасли этой страны). Остальные десять «минусовых» стран – из СНГ. Наибольшее падение $-ВВП – в Кыргызстане (как и реального ВВП) и России. Сильно упал $-ВВП и в Грузии (по той же причине, что и в Черногории – из-за прекращения работы туристической отрасли). А в 11 странах из 25 государств общего региона СНГ и Новой Европы номинальный ВВП в долларовом эквиваленте за время ковид-кризиса увеличился, несмотря на реальное там падение экономики, кое-где даже сильное. Почти все они – из Новой Европы. Этому способствовало укрепление евро к доллару, а все эти страны – или пользуются евро или их национальные валюты на евро ориентируются. Плюс небольшое инфляционное приращение.
экономический отрыв Новой Европы от СНГ в ковид-кризис увеличился: главный показатель эффективности экономики и способности ее генерировать населению доходы – ВВП в долларах на душу населения – в восточноевропейских странах в основном поднялся, в СНГ – опустился.